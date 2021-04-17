Ежедневный гороскоп: суббота 17 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете чувствовать себя настолько фанатично в чем-то, что вы хотите заставить других согласиться с вами. Сбавьте обороты! Не стоит агрессивно продвигать свои убеждения, даже если они вам очень сильно нравятся.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, вы сегодня будете чем-то обеспокоены. Это может быть идея, которую вы не можете выбросить из головы, даже если она не особенно серьезна. Расслабьтесь и наслаждайтесь субботой!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Когда вы сегодня будете разговаривать с другом или группой людей, вы можете быть одержимы идеей, из-за чего вам захочется убедить других согласиться с вами. Поскольку они могут не согласиться с вами, это вас расстроит. Будьте умнее, не вступайте в споры.

Рак (21 июня — 22 июля)

Прислушайтесь к себе сегодня, потому что ваша интуиция может вам помочь избежать конфликтов. Если язык тела собеседника указывает на то, что он не заинтересован в разговоре, оставьте тему. Если вы продолжите давить и убеждать, возможен конфликт.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня в мире много важных вопросов, и вы можете быть взволнованы тем, что хотите кому-то помочь. Однако есть вероятность, что вы будете слишком одержимы этой идеей (даже если она хорошая). Сохраняйте спокойствие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вас могут волновать финансы и вопросы имущества, особенно наследства. Вот почему вы одержимы своей точкой зрения. Это также причина, по которой вы хотите, чтобы кто-то услышал, что вы говорите. Говорите спокойно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы прекрасный спорщик. И сегодня вы можете почувствовать, что для кого-то важнее всего увидеть вашу точку зрения или прийти к вашему образу мышления. К сожалению, это не так. У всех разные идеи и мнения. Вы должны это принять.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку вы, возможно, увидите более эффективные решения делать что-то, особенно на работе или связанное с вашим здоровьем, вы захотите поделиться с кем-нибудь своими идеями. Возможно, вы захотите выступить в роли учителя. Однако если кто-то не хочет слушать – остановитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, сегодня вы будете в восторге от творческой концепции или чего-нибудь, связанного со спортом. Как бы то ни было, это вытесняет все ваши мысли, и вы постепенно становитесь одержимы им. Это неправильно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Легко стать одержимым идеей, особенно о своем доме или семье. Поскольку вы очень цените семью, вы хотите, чтобы вас услышали. Вам нужно сказать что-то важное! Эй, если другим не интересно – остановитесь и не горячитесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня легко стать одержимым идеей или песней в голове. Вместо этого используйте этот мысленный фокус, чтобы изучить или узнать что-то новое. Тогда вы сможете найти хорошее применение этому навязчивому мышлению.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Постарайтесь сегодня непредвзято относиться к финансовым вопросам, потому что легко быть озабоченным денежным потоком, покупками или доходами. Даже если проблема незначительная — избавиться от нее не получится. Держи это при себе и пощади других.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Анастасия Макаревич, певица Валерия, рок-музыкант Игорь Тихомиров делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы — удивительное сочетание духовности и спокойствия, а затем внезапной импульсивности и возбудимости! Тем не менее, вы хорошо обдумываете все важные решения. Вы также верный друг. Это отличное время для вас, потому что в следующем году вас ждет похвала! Люди будут аплодировать вашим усилиям.