Ежедневный гороскоп: суббота 16 октября 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня люди сотрудничают. Это означает, что это отличный день для важного обсуждения с партнером или близким другом, потому что будет легко прийти к соглашению. Это также относится к разговору с бывшим партнером или старым другом, которого вы давно не видели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы заняться своей работой или любой другой работой, которой вы хотите заниматься. Закатайте рукава и копайтесь! Коллеги могут вам помочь. Если вам нужно поговорить с другими, вы будете обаятельны и эффективны и это одна из причин, по которой вы добьетесь результатов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для искусства, писательского мастерства или творческой деятельности. Используйте любую возможность пообщаться! Также вам понравятся игровые занятия с детьми. Это идеальный день для отпуска и веселого общения с другими людьми. Наслаждайтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо. Мало того, это также отличный день, чтобы заняться ремонтом дома или своими руками. Вам особенно понравится делать то, что делает ваш дом более привлекательным. Разговоры о недвижимости тоже пройдут.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, писательством, редактированием и актерским мастерством, потому что ваши слова как золото! Вы очаруете любого, с кем поговорите и скорее всего, убедите его согласиться с вашими идеями. Вы можете заработать на своих словах сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Благодаря ретроградному Меркурию вам удастся завершить старые проекты или старые дела, а не начинать что-то новое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Венерой, а это означает, что вам будет легко сказать другим, что вы их любите или что вы испытываете к ним сильную привязанность. Кроме того, вы цените красоту сильнее, чем обычно. Счастливый день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами сегодня, тем не менее, вы будете счастливы и довольны. Любое частное обучение или исследование подойдут, потому что вам понравится искать ответы на вопросы и решения старых проблем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с друзьями и группами сегодня будут оптимистичными и приятными. Вам особенно понравится разговаривать с молодыми людьми, возможно, с молодыми людьми, которых вы давно не видели? Слушайте их предложения о том, как вы могли бы улучшить свою внешность или свой образ действий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы поговорить с начальством, родителями, полицией или любым другим лицом, наделенным властью, потому что все будет гладко. Люди с интересом выслушают вас и будут готовы к сотрудничеству. В частности, это хороший день для решения старых проблем, которые необходимо решить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится учиться сегодня, особенно изучать историю или что-то из прошлого. Вам также может понравиться составление планов путешествий. Обсуждения с людьми из других культур или других стран будут приятными и полезными — их определенно стоит изучить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день для важного обсуждения вопросов наследства, завещания, имущества, страхования или чего-либо еще, связанного с общей собственностью, потому что все заинтересованные стороны будут спокойны и готовы к сотрудничеству. Скорее всего, вы захотите достичь тех же целей, если сгладите несколько разногласий в деталях.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Евгений Хавтан (1961), музыкант Илья Лагутенко (1968) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы изящны, талантливы и прекрасны в общении. Для вас важны друзья и социальные связи. Справедливость и честная игра всегда были для вас важными ценностями. В этом году вы можете построить новые структуры в своей жизни. Они могут быть даже физическими, внешними структурами или внутренними структурами нового образа жизни. Вы будете усердно работать, чтобы поддерживать свой образ жизни