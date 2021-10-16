16.10.2021
00:01
223

Гороскоп

Ежедневный гороскоп: суббота 16 октября 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна
Предупреждение о Луне
Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня люди сотрудничают. Это означает, что это отличный день для важного обсуждения с партнером или близким другом, потому что будет легко прийти к соглашению. Это также относится к разговору с бывшим партнером или старым другом, которого вы давно не видели.

Телец (20 апреля — 20 мая)
Это отличный день, чтобы заняться своей работой или любой другой работой, которой вы хотите заниматься. Закатайте рукава и копайтесь! Коллеги могут вам помочь. Если вам нужно поговорить с другими, вы будете обаятельны и эффективны и это одна из причин, по которой вы добьетесь результатов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это прекрасный день для искусства, писательского мастерства или творческой деятельности. Используйте любую возможность пообщаться! Также вам понравятся игровые занятия с детьми. Это идеальный день для отпуска и веселого общения с другими людьми. Наслаждайтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)
Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо. Мало того, это также отличный день, чтобы заняться ремонтом дома или своими руками. Вам особенно понравится делать то, что делает ваш дом более привлекательным. Разговоры о недвижимости тоже пройдут.

Лев (23 июля — 22 августа)
Это отличный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, писательством, редактированием и актерским мастерством, потому что ваши слова как золото! Вы очаруете любого, с кем поговорите и скорее всего, убедите его согласиться с вашими идеями. Вы можете заработать на своих словах сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)
Это отличный день для бизнеса и коммерции. Благодаря ретроградному Меркурию вам удастся завершить старые проекты или старые дела, а не начинать что-то новое.

Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Венерой, а это означает, что вам будет легко сказать другим, что вы их любите или что вы испытываете к ним сильную привязанность. Кроме того, вы цените красоту сильнее, чем обычно. Счастливый день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами сегодня, тем не менее, вы будете счастливы и довольны. Любое частное обучение или исследование подойдут, потому что вам понравится искать ответы на вопросы и решения старых проблем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Обсуждения с друзьями и группами сегодня будут оптимистичными и приятными. Вам особенно понравится разговаривать с молодыми людьми, возможно, с молодыми людьми, которых вы давно не видели? Слушайте их предложения о том, как вы могли бы улучшить свою внешность или свой образ действий.

Козерог (22 декабря — 19 января)
Это отличный день, чтобы поговорить с начальством, родителями, полицией или любым другим лицом, наделенным властью, потому что все будет гладко. Люди с интересом выслушают вас и будут готовы к сотрудничеству. В частности, это хороший день для решения старых проблем, которые необходимо решить.

Водолей (20 января — 18 февраля)
Вам понравится учиться сегодня, особенно изучать историю или что-то из прошлого. Вам также может понравиться составление планов путешествий. Обсуждения с людьми из других культур или других стран будут приятными и полезными — их определенно стоит изучить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это идеальный день для важного обсуждения вопросов наследства, завещания, имущества, страхования или чего-либо еще, связанного с общей собственностью, потому что все заинтересованные стороны будут спокойны и готовы к сотрудничеству. Скорее всего, вы захотите достичь тех же целей, если сгладите несколько разногласий в деталях.

Если ваш день рождения сегодня
Музыкант Евгений Хавтан (1961), музыкант Илья Лагутенко (1968) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы изящны, талантливы и прекрасны в общении. Для вас важны друзья и социальные связи. Справедливость и честная игра всегда были для вас важными ценностями. В этом году вы можете построить новые структуры в своей жизни. Они могут быть даже физическими, внешними структурами или внутренними структурами нового образа жизни. Вы будете усердно работать, чтобы поддерживать свой образ жизни

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх