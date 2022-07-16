Ежедневный гороскоп: суббота 16 июля

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

После 00:45 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас не будет проблем с выражением своего мнения дома, особенно перед родителями. (В этом нет ничего необычного, потому что вы принадлежите к знаку, у которого нет проблем с выражением своего мнения в любой день недели.) Ремонт дома и бытовая реорганизация понравятся вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много умственной энергии и это одна из причин, по которой вы стремитесь высказать свое мнение другим. Короткие поездки, встречи, поручения и обсуждения с другими займут вас. Вы счастливы быть вовлеченными; плюс, вы рады наслаждаться компанией других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждение с родителем, начальником или кем-то из начальства сегодня будет живым и динамичным, потому что вам есть что сказать. В частности, вас беспокоит то, чем вы владеете, а также то, что вы зарабатываете. О да, вы намерены защитить свои активы. (

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Солнце и Меркурий выстраиваются в линию в вашем знаке, что вызовет динамичные разговоры с другими. Естественно, вы, вероятно, будете говорить в основном. Вы обязательно станете инициатором этих встреч. Наслаждайтесь общением с людьми из других культур. Планы поездок понравятся.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя сейчас вы склонны работать в одиночку или за кулисами, сегодня у вас твердое мнение о банковских вопросах и обо всем, что связано с общей собственностью или чем-то, что должно быть разделено. Вы убедитесь, что защищаете свои интересы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы поболтать с друзьями и пообщаться с группами, потому что вы чувствуете себя оптимистично, дружелюбно и эмоционально любопытно. Вы не колеблясь протянете руку, чтобы начать обсуждение с другими. Имейте в виду, что это также отличный день, чтобы ставить цели на будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Настроение сегодня совсем другое. Сейчас прекрасное время для разговоров с авторитетными лицами, начальниками и родителями, потому что вы будете ясны и уверены в том, что говорите. В частности, вы хотите стать лучше организованным и многого добиться сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас твердые убеждения, особенно по политическим вопросам или всему, что связано с расой, религией, философией или иностранными интересами. Вот почему вы без колебаний высказываетесь и делитесь своими идеями с другими. (Оживленные разговоры всегда разжигают светское мероприятие.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть твердые идеи о том, как обращаться с общим имуществом или со спорами о страховании или наследстве. Вот почему вы, не колеблясь, отстаиваете свои интересы или разъясняете, как следует действовать. Семейные обсуждения будут оживленными и продуктивными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете привлечь к себе человека, который будет разговорчивым и информативным. А может быть, происходит оживленная беседа с другом или партнером? Одно можно сказать наверняка, сегодня вы хотите говорить о реальных вещах. Вещи, которые важны для вас, потому что вы чувствуете сильную потребность высказать свое мнение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это будет продуктивный день для вас, потому что, если вы работаете, вы закатаете рукава и начнете работать. Кроме того, вы будете учить других, как что-то делать, потому что у вас твердое мнение о том, как это нужно делать. Вы можете учить кого-то. Вы также можете делать покупки сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный, игривый день! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями, игровыми мероприятиями с детьми и романтическими свиданиями. Все будет идти своим чередом, потому что Луна находится в вашем знаке. У вас есть энергия, чтобы болтать, а также энергия, чтобы развлекаться. Это счастливый день!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Леонид Агутин (1968) и певец Григорий Лепс (1962) разделяют сегодня свой день рождения. Вы интуитивны и изобретательны. У вас мечтательный характер, который помогает вам мыслить нестандартно. Вы также теплый, заботливый человек. Этот год немного медленнее, потому что вы сосредоточены на отношениях. Важно общаться с людьми, которые поддерживают вас