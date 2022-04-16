Ежедневный гороскоп. Суббота, 16 апреля 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 17:30 до 21:00. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не набивайте живот сегодня. Полнолуние находится напротив вашего знака, что может создать напряженность в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Однако вы правомерны в своем желании чувствовать себя свободным и требовать права заниматься своими делами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы чувствуете себя очень независимым сегодня, потому что это конкретное Полнолуние заставляет вас хотеть делать снимки на работе или во всем, что касается вашего здоровья или общения с домашним животным. Вы не настойчивы; вы просто хотите быть хозяином своей жизни. И почему бы нет?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете столкнуться с проблемами, связанными с романтикой, или недавними проблемами, связанными с вашими детьми, или, возможно, с чем-то, связанным с общественной прогулкой или отпуском. В любом случае, вы обнаружите, что проблемы, которые накапливались в этих областях, уменьшатся к ночи. Сотрудничество будет легким.

Рак (21 июня — 22 июля)

В последние несколько дней было сложно общаться с родителями и начальством. Однако, поскольку сегодня полнолуние достигает пика, пришло время отказаться от контроля над людьми или навязчивых привычек и заменить их сотрудничеством и командной работой. Начните управлять своей судьбой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее полнолуние может стать для многих из вас прорывом в отношении будущих решений о поездках или в чем-то, что связано с законом, медициной и высшим образованием. Кроме того, вы будете чувствовать себя более настойчиво и уверенно в повседневном общении со всеми, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые вопросы, касающиеся денежного потока, доходов, наследства, долгов, вопросов страхования и налогов, сегодня придут к своего рода кульминации. Это приведет к ясности и некоторым решительным решениям, которые повысят вашу уверенность и прояснят ваше направление. Да!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год. Это, как правило, обостряет проблемы с самыми близкими вам людьми. Однако это также даст вам силы сопротивляться контролю над людьми и думать самостоятельно. Пришло время называть свои собственные выстрелы. Что это будет?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Проблемы со здоровьем, а также вопросы, связанные с домашним животным или вашей работой, теперь начинают решаться. Это означает, что вы отпустите то, что контролировало вас, чтобы у вас была свобода выбора. Это так освобождает!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Романтические проблемы, а также вопросы, связанные с вашими детьми, в последнее время были проблемой. Другие чувствовали вызов в спорте или в чем-то, связанном с искусством и миром развлечений. Сегодняшнее Полнолуние каким-то образом освободит вас и поможет преодолеть эти препятствия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете чувствовать себя зажатым между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или работы сегодня из-за энергии Полнолуния. Что бы ни случилось, вы не можете игнорировать то, что происходит с домом и семьей. (Но вы почувствуете себя освобожденным.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

С сегодняшнего дня вы будете чувствовать себя более уверенно в ежедневном общении с другими людьми. Вы готовы строить собственные планы и узнавать новое. Пришло время подойти к тарелке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы были сложными — без вопросов. Иногда вы задавались вопросом, не является ли свет в конце туннеля поездом. После сегодняшнего Полнолуния вы почувствуете себя более уверенно и уверенно в своих финансах. Какое облегчение.

Если твой день рождения сегодня

Сегодня у актера Чарли Чаплина (1889-1977), а также у Ивана Урганта (1978), сценариста, продюсера, актера, телеведущего — день рождения. Вы дружелюбны и общительны, потому что у вас позитивный взгляд на жизнь. Вы жизнерадостны с причудливым чувством юмора. Вы часто сопротивляетесь рутине. Это замечательный год, потому что вы получите признание за свои прошлые усилия. Ожидайте продвижения по службе, признания и внимания. Возможно, у вас также усилится лидерство.