Ежедневный гороскоп: Суббота 15 мая 2021 года

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Запасите холодильник сегодня, потому что на пороге может появиться компания-сюрприз. Почти наверняка что-то изменит ваш домашний распорядок. Будем надеяться, что ничего не сломается.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день с умеренной вероятностью несчастных случаев для вашей вывески, а это значит, что вы проявите смекалку, чтобы обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. С другой стороны, вы полны ярких оригинальных идей! Это классический день, чтобы познакомиться с новыми людьми и увидеть новые места. Внезапно может произойти спонтанное короткое путешествие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Это может быть что угодно. Возможно, вы найдете деньги, возможно, вы потеряете деньги. Определенно защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения для вашего же блага. Будьте умным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким, непредсказуемым Ураном, что неизбежно создает сюрпризы и неожиданные события. Это также заставит вас беспокоиться и захотеть больше свободы. Это вызовет у вас желание развлечься.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете получить сюрприз или неожиданные новости из-за кулис. Это может быть секрет, который внезапно раскрылся? Это могло быть что угодно. Будьте осторожны, потому что все, что происходит, может косвенно повлиять на вашу репутацию в обществе. (Это возможно.) Возможно, вам понадобится защитить чужую тайну.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете встретить нового интересного друга. Возможно, в вашу жизнь неожиданно вернется старый друг или кто-то из ваших знакомых может сделать что-то, что вас удивит? Вы можете даже импульсивно присоединиться к группе. Это интересный день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может быть непростой день для общения с родителями, начальством и полицией, потому что может случиться что-то неожиданное. Они могут бросить вам мяч или наоборот, вы можете сделать что-то, что их удивит? Лучше не реагировать слишком остро. Не будьте бунтарем. (Никогда не недооценивайте силу вежливости.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам может выпасть неожиданный шанс отправиться в путешествие или существующие планы поездок могут быть изменены. Будьте открыты для встречи с кем-то новым и необычным из другого места. Новости в СМИ могут удивить. Это стимулирующий учебный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Имейте в виду, что что-то неожиданное может повлиять на активы, которыми вы делитесь с кем-то еще, включая долги и что-то, что связано с вашим банковским счетом. Проверьте эти области на предмет того, о чем вам нужно знать. Защитите свое богатство.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Кто-то из ваших близких может дать вам шанс заняться чем-то другим или уйти от привычной сцены. Они могут предложить что-то необычное или сделать неожиданное приглашение? (Вполне вероятно, что в этом сценарии будет играть женщина.) Приятного вам дня!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может произойти что-то неожиданное, связанное с проблемами техники или компьютера. Возможно, новое оборудование поступит туда, где вы работаете? Между тем будьте открыты для улучшений, реформ или предложений о новых способах ведения дел. Ведь вы родились на 50 лет раньше своего времени!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны знать, что это умеренно опасный для детей день, а это значит, что они должны проявлять бдительность. Точно так же остерегайтесь спортивных травм. Между тем, может появиться неожиданное приглашение на веселое мероприятие? А может, веселое мероприятие отменят? Сегодня много неожиданных обходных путей.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Светлана Светличная (1940), певица Слава (1980) и балерина Надежда Павлова (1955) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дисциплинированы, сильны, прямолинейны и искренни с другими. Вы также надежны и добросовестны — все ваши качества достойны восхищения. Вдобавок к этому у вас отличное деловое чутье. В предстоящем году ваше любопытство будет расти и вы обнаружите, что изучение чего-то нового и возможно, даже обучение чему-то будет вашим главным приоритетом. Учеба будет для вас наградой.