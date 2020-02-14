Ежедневный гороскоп. Суббота 15 февраля 2020

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день! На самом деле, это страстный, ласковый день. О, да, даже если у вас нет основных проблем, это хороший день в финансовом плане и отличный день для общения с другими, особенно о частном, секретном вопросе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для общения с партнерами и близкими друзьями. Это также отличный день, чтобы насладиться обществом людей, что является хорошей новостью, если вы продаете попкорн в кинотеатре. «Следующий?» Вы высокий и люди восхищаются вами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Взаимодействие с коллегами сегодня позитивно. На самом деле, это отличный день, чтобы поговорить с начальником или руководителем, чтобы спросить, что вы хотите. Есть большая вероятность, что вы получите его, будь то увеличенный бюджет или оборудование – что угодно. Попытайтесь!

Рак (21 июня-22 июля)

Вам понравится учиться сегодня. Вам также понравится путешествовать и общаться с другими, потому что это игривый, веселый день. Многие из вас встретят новых людей, особенно из других культур или других стран. Если вы учите или пишете, вы полны творческих идей!

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждение с членом семьи или родителем будет важно сегодня. Вы могли бы обсудить общую собственность или как помочь кому-то? Что бы ни случилось, это принесет вам пользу. Это может даже принести пользу вашему здоровью. Позитивные новости, связанные с вашей работой или домашним животным, порадуют вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для общения с партнерами и близкими друзьями, потому что вы хотите поделиться своими идеями с кем-то. Вы хотите приступить к мелочам и по-настоящему поговорить о чем-то. «Вы физически удовлетворены?» Ну, может быть, не так сильно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас на уме деньги, связанные с работой, вашими личными заработками или покупками. К счастью, все выглядит хорошо! Если вы делаете покупки, вы будете довольны тем, что вы покупаете. Вы также можете увидеть, как увеличить свой заработок?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это напряженный день! Проведите время, разговаривая с друзьями и соседями. Вы можете услышать новости от друга или через письмо или телефонный звонок. Причина этого в том, что общение с другими людьми сегодня является сильной стороной. К счастью, вы будете чуткими и осведомленными о чувствах других людей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня смешанный день. Поскольку в вашем знаке есть огненный Марс, вы будете смелыми и агрессивными в отношениях с другими. Вы также можете быть физически активными. Однако сегодня Луна прячется в вашей карте, что означает, что вы будете скрытны и приватны. (Можно скрытно и приватно, но все же физически активно.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для общения с другими людьми, особенно с женщинами. Разговоры с другими будут проходить хорошо, потому что вы готовы поделиться своими идеями. Это хороший день, чтобы обсудить ваши надежды и мечты на будущее с кем-то, потому что их отзывы могут быть значимыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы высокий и именно сегодня. Кто удивлен? Солнце в вашем знаке, а Луна в верхней части вашей карты! Приветствуют Водолея! Дискуссии о деньгах и имуществе будут заметными. Венера обеспечивает теплые, любящие взаимодействия с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы болтливый! Вы можете быть привлечены к кому-то, кто отличается или из другой культуры. Вы также будете привлекать деньги, подарки и вкусности по-своему. (Нам нравится!) Тем не менее, вы будете держать вещи сдержанными или на низком уровне сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Гусева, известная ролью Алисы Селезневой в сериале «Гостья из будущего» делит сегодня ваш день рождения. Вы отличный коммуникатор и отличное решение проблем. Вы остроумны, сострадательны и верны. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.