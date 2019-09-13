Ежедневный гороскоп, суббота 14 сентября 2019

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом.

Овен (21 марта-19 апреля)

Несмотря на сегодняшнюю энергию Полнолуния, которое может вызвать усиление эмоций при работе с коллегами, тем не менее, вы очаровательны, дипломатичны и убедительны, потому что Меркурий выстроен в ряд со светлой Венерой. Выглядит хорошо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваши творческие способности невероятны, несмотря на то, что Полнолуние может создать дополнительную энергию, которую вы не ожидали, особенно при работе с детьми или романтическими партнерами. Тем не менее, вы будете преобладать. Это продуктивный день для тех, кто пишет, действует и учит.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Несмотря на то, что сегодня полнолуние (а это значит, что вы чувствуете себя втянутыми между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашей карьеры и внешнего мира) — тем не менее, вы будете очаровывать членов семьи сегодня! О да. Сегодня они будут слушать вас.

Рак (21 июня-22 июля)

Это мягкий случайный день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Тем временем вы можете зарабатывать деньги своими словами сегодня, что является хорошей новостью для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и письмом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши идеи зарабатывания денег могут прийти в голову сегодня, поэтому вы должны уважать ваши мысли о повышении вашего дохода или получить более высокооплачиваемую работу. Вы также можете купить что-то красивое для себя или кого-то еще.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в течение всего года происходит единственное полнолуние напротив вашего знака, что означает, что вы должны быть терпеливыми, когда имеете дело с другими. Это будет легко, потому что Меркурий выстроен в линию с Венерой в вашем знаке, что делает вас очаровательными и такими дипломатичными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Исследования будут идти хорошо сегодня вместе с любой работой, которую вы делаете в одиночку или за кулисами. На самом деле, вы можете раскрыть что-то, что может принести вам пользу или вы можете услышать новости, которые полезны для вас. Будьте готовы поделиться тем, что вы узнали, с кем-то на работе, если это хорошая идея.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы столкнулись с разногласиями с другом или членом группы сегодня, не бойтесь, потому что вы сможете ослепить других и отговорить себя от всего. В частности, вам понравится общаться с более молодыми, артистичными, творческими типами. «Это мои люди!»

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшняя полная луна может поставить вас в противоречие с авторитетными фигурами – боссами, родителями, учителями, VIP-персонами или полицией. К счастью, люди чувствуют, что сегодня они будут разумными и справедливыми, что сулит вам хорошие результаты. Точно так же, вы будете в нужном месте, чтобы сказать правильное правильному человеку, и в нужное время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то может прийти в голову сегодня из-за полнолуния. Независимо от того, что происходит, вы хотите путешествовать и сменить обстановку. На самом деле, ваш главный приоритет – путешествовать ради удовольствия! Это отличный день для изучения возможностей в области медицины, права, издательского дела и средств массовой информации.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Важные дискуссии, касающиеся общей собственности, наследства и вопросов страхования, могут быть завершены сегодня, потому что мысли, наконец, приходят к голове. Тем не менее, все вопросы решены, они должны быть решены в вашу пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке проходит только полная луна в течение всего года, что может увеличить трения с партнерами и близкими друзьями. К счастью, именно эта полная луна – легкая полная луна, что означает, что люди будут дружелюбны с вами.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая, тележурналист, телепродюсер, психолог Ната́лья Дарья́лова. Создатель телеканала «Дарьял ТВ» разделяет ваш день рождения сегодня. У вас современный, прогрессивный взгляд на жизнь. Вы проверяете границы. Вы также теплый, добрый и благотворительный. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.