Ежедневный гороскоп. Суббота 14 ноября 2020

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это мощный день для дискуссий о совместной собственности, займах, налогах и долгах. Это хороший день, чтобы поговорить с финансовым учреждением и попросить ссуду или ипотеку. Это также хороший день, чтобы обсудить, как что-то разделить или поделиться. Ищите способы внести улучшения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы сесть и поговорить по душам с близким другом или партнером об отношениях или любых вопросах, которые важны для вас. Вы можете внести изменения в отношения сегодня, особенно потому, что все стороны будут позитивными и восприимчивыми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Прекрасный день! Возможно, вы сможете сделать что-нибудь, что улучшит ваше здоровье. Точно так же вы можете улучшить свою работу или улучшить свой подход к конкретной задаче. Сегодня вечером отличное время, чтобы начать что-то новое.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понравится развлекаться сегодня, потому что вам понравится быть в компании других. Вам также понравятся спортивные мероприятия и развлекательные с детьми. На самом деле, чем бы вы ни занимались сегодня, это не только будет весело, но и значительно поднимет вам настроение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы сделать ремонт в доме или обсудить с семьей, как двигаться в новом направлении. Возможно, вы захотите что-то инициировать, особенно сегодня вечером. Вы также можете изучить возможности недвижимости или способы улучшить то, где вы живете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас отличные коммуникативные навыки, поэтому сегодня удачный день для тех из вас, кто продает, покупает, преподает, пишет или действует. Это также прекрасный день для короткой поездки и бесед с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Сегодня хорошее время, чтобы начать что-то новое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для вас. Вы можете найти способы увеличить свой доход или заработать деньги на стороне. Вы могли бы даже найти более высокооплачиваемую работу? Точно так же вы можете увидеть новые способы использования того, что у вас уже есть, потому что вы находитесь в находчивом настроении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это важный день для вас, потому что Солнце в вашем знаке танцует с Юпитером и вашим правителем Плутоном. У вас есть фокус и намерение. Это хороший день, чтобы привести в порядок свое окружение или свое ближайшее окружение. Вы также можете сделать что-нибудь, чтобы улучшить свою внешность. Сегодня вечером прекрасное время, чтобы что-то начать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша способность исследовать что-либо сегодня на высшем уровне, потому что у вас проницательный ум и глубокое любопытство. Кроме того, у вас также есть желание изучать и расширять свой мир. Примечание: то, что вы узнаете, может в конечном итоге улучшить ваше благосостояние.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Групповые ситуации, встречи и время, проведенное с друзьями, станут для вас отличным выбором сегодня. Эти взаимодействия принесут вам определенную пользу. Кроме того, они могут познакомить вас с новыми идеями и новыми начинаниями. Захватывающе!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на начальников, родителей, учителей и полицию. Люди у власти будут восхищаться вами; более того, они видят в вас влиятельного человека, заслуживающего уважения. Вы также можете произвести впечатление на группу или ассоциацию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы что-то изучить или узнать что-то новое с помощью путешествий, книг или курсовых работ. Сегодня у вас проницательный ум и глубокое любопытство, а также желание расширить свои познания в мире. Наслаждайтесь общением с людьми из других культур.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Дмитрий Дибров (1959), певица Лолита Милявская (1963) и актриса Мария Кожевникова (1984) сегодня разделяют ваш день рождения. Люди обращаются к вам за советом. Вы страстны и ведете яркую любовную жизнь. Вы также креативны и любите увлечения. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены и энергичны, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!