Ежедневный гороскоп: суббота 14 мая 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 4:00 до 7:00. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы чувствуете себя более вовлеченным во всем сегодня. (Это включает в себя страстный роман.) Однако большинство из вас, вероятно, сосредоточит свое внимание на вопросах общей собственности или чего-то, что принадлежит кому-то другому? Возможно, вы даже чувствуете ревность или собственничество?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваше внимание обращено на ваши самые личные отношения, потому что вы хотите выразить себя страстно. Вам есть что сказать! Тем не менее, остерегайтесь рефлекторных реакций. Кроме того, имейте в виду, противостояния будут красочными!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для тех, у кого выходные, домашние поделки и уборка дома или пополнение запасов предметов гигиены и здоровой пищи будут главным приоритетом, потому что Луна сидит в вашем Доме Здоровья и Работы. Это порадует вас, чтобы стать лучше организованным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасная суббота! Луна находится в игровой части вашей карты, плюс это находится в вашем товарищеском Водном Знаке. Постарайтесь повеселиться сегодня! Посмотрите занимательные развлечения. Встретьтесь с другом за обедом. Наслаждайтесь спортом или игровыми мероприятиями с детьми. Это отличный день для свиданий!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас будет тепло в животе, если вы сегодня сможете расслабиться дома. Некоторые могут быть связаны с родителем больше, чем обычно. Тем не менее, вам понравится уединяться и расслабляться в знакомой обстановке. Купите свежие цветы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня важно ваше общение с другими, поэтому вы хотите перейти к основам. Вы хотите поговорить о чем-то важном, а не о поверхностной болтовне. Разговор с женщиной может иметь большое значение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы любите красивые вещи. Отчасти это связано с тем, что больше, чем любой другой знак, на вас влияет ваше непосредственное окружение — цвета, запахи и освещение. Сегодня вы можете покупать красивые вещи, особенно одежду или красивые вещи для того места, где вы живете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня и завтра Луна находится в вашем знаке, что происходит в течение двух с половиной дней каждый месяц. Когда это происходит, это немного улучшает вашу удачу! Это означает, что у вас есть преимущество, если вы хотите что-то попросить или добиться того, чего хотите. Помните об этом!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна прячется в вашей карте, если хотите, что в свою очередь, вызывает у вас желание уйти от суеты вокруг вас. Это также заставляет вас хотеть держать свои чувства в секрете. Возможно, вам не хочется общаться. Это нормально! Уделите себе немного времени в тишине.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день, чтобы поговорить с другом и поделиться с ним своими надеждами и мечтами о будущем, потому что их отзывы могут быть вам полезны. Они могут показать вам новое измерение того, что возможно? Так часто нас сдерживают ваши собственные ограничения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Каждый месяц в течение двух с половиной дней Луна пересекает вершину вашей карты. Когда это происходит, это означает, что публика знает о вас больше, чем обычно. Вот почему некоторые люди могут говорить о вас. На самом деле они кажется знают личные подробности о вашей жизни. (Знайте об этом.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть сильное желание сделать что-то новое и интересное! В общем, путешествуйте если можете. Может быть, вы можете совершить короткое путешествие или отправиться в место, где вы никогда раньше не были? Вам также будет приятно узнавать что-то новое и общаться с людьми из других культур.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Тима Рота (1961) сегодня день рождения. Вы творческий человек, независимый и трудолюбивый. У вас отличная деловая смекалка. Вы также иногда нетрадиционны и упрямы. Этот год — время обучения и обучения для вас. Вас может привлекать медитация, йога, молитва или религия. Время, проведенное в одиночестве, обогащает.