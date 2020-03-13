Ежедневный гороскоп. Суббота 14 марта 2020

20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 3:00 до 4:30 сегодня. После этого Луна движется из Скорпиона в Стрелец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас может быть какое-то прозрение или глубокое осознание того, куда вы направляетесь и что вы хотите делать со своей жизнью. Это как личный звонок для пробуждения. Может быть, пришло время составить план?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше взаимодействие с группой может оказать на вас сильное влияние в данный момент. Их влияние или возможно, влияние отдельного человека может привести к изменениям, которые улучшат вас лично или улучшат вашу жизнь в целом. Это хорошее время, чтобы схватить поводья и направить свою жизнь в нужном направлении.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше взаимодействие с боссами, родителями, учителями и высокопоставленными лицами сегодня очень сильно. (Это относится и к полиции.) На самом деле вы можете заявить о себе таким образом, чтобы они увидели вас в новом свете. (Это все о вере в себя и действий с личным авторитетом.)

Рак (21 июня-22 июля)

Вы можете почувствовать себя измененными, вступив в контакт с новой системой убеждений или получив более глубокое понимание дисциплины или методологии, которые могут принести вам пользу. Возможно, вы недооценили это раньше? Возможно, вы никогда не понимали этого? Сегодня вы смотрите на вещи новыми глазами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете по-новому взглянуть на то, как вы относитесь к своему долгу или как вы управляете общей собственностью, наследством, завещаниями и тому подобным. Суть вашего нового импульса заключается в следующем: вы хотите улучшить вещи. Вы хотите сделать их лучше. Это отличное начало!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Откровенная беседа с другом или партнером будет полезна сегодня, потому что один из вас ищет способ улучшить сами отношения. Очевидно, что это можно сделать, потому что всегда есть возможности для улучшения. Сегодня вы привлечете кого-то могущественного.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье, потому что это важная возможность, которая доступна для вас в настоящее время. То, что мы едим и глотаем, сильно влияет на наше здоровье и наш организм. (Сбалансированная диета – это не шоколадный круассан в каждой руке.) Больше сдержанности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители могут разработать новый подход к отношениям со своими детьми сегодня. Вы также можете найти лучший способ установить здоровый баланс между работой и игрой в своей жизни. Время для игры, есть кто-нибудь?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговор с влиятельным членом семьи будет запоминающимся сегодня. Между тем, позаботьтесь о себе, потому что вы можете внести улучшения в то, где вы живете, особенно в областях, связанных с мусором, переработкой, прачечными и ванными комнатами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас не будет проблем с тем, чтобы убедить кого-либо в чем-либо сегодня, потому что вы убедительны! О да! Это мощный день для тех из вас, кто занимается продажами и маркетингом. Это одинаково мощно для тех из вас, кто учит, действует и пишет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы находитесь в находчивом настроении сегодня, вы можете увидеть новые применения или приложения для чего-то, что у вас есть. Например, эта соковыжималка, которой вы никогда не владеете, может быть настольной лампой – нет? Выбор правильного оттенка будет вашей задачей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Взгляните сегодня в зеркало реалистично и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою внешность и впечатление, которое вы создаете в мире. Есть идеи?

Если ваш день рождения сегодня

Популярный артист разговорного жанра, резидент Comedy Club – Павел «Снежок» Воля разделяет ваш день рождения сегодня. Вы креативны, умны и спокойны. Люди, как вы. Тем не менее, вы знаете, как убедить. Впереди веселый год! Ожидайте быть популярным и наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Это может быть время для важного выбора. Выбирайте с умом.