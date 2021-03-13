Ежедневный гороскоп. Суббота 13 марта 2021

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня Новолуние происходит в Рыбах. Между тем, избегайте покупок или принятия важных решений с 8:30 до 16:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваше чутье обострилось, поэтому вам следует прислушиваться к своим догадкам и тонкому голосу на плече. Вы также чувствуете сегодня чувствительность и заботу о других. Между тем, некоторые из вас вовлечены в романтические тайные отношения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете тепло по отношению к другу или группе. Вы можете восхищаться этим человеком или кем-то артистичным и творческим. Между тем, если вас спросят, вы щедро ответите на просьбы о благотворительности и помощи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это романтический день, поэтому вы можете влюбиться в кого-то, кто обладает властью. Это тоже отличный день, чтобы начать что-то новое или определить новое направление в жизни?

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку сегодня ваше понимание красоты возросло, дайте себе возможность наслаждаться красивыми вещами. Вам понравится видеть художественные творения других культур. (Может быть, вы сможете исследовать галереи и музеи в Интернете?) Накормите свою душу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку вы беспокоитесь о благополучии других, вы будете более чем щедры в любых дискуссиях о том, как что-то разделить или поделиться. Щедрость — прекрасная вещь. Это достойно восхищения. Тем не менее, не отдавайте ферму.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы подумать, как можно улучшить свои самые близкие отношения. Новолуние находится напротив вашего знака, а Венера находится на одной линии с Нептуном, что заставляет вас ценить партнеров и близких друзей. Вы видите, что если вы хотите, чтобы вас любили — вы должны быть милыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди могут обратиться к вам за советом сегодня, потому что они знают, что вы сочувствуете и с неподдельным интересом выслушаете их опасения. Для некоторых из вас может расцвести роман, связанный с работой. Другие влюбятся в домашнее животное или будут вдохновлены, чтобы помочь кому-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы начать новые творческие проекты или начать что-то новое с детьми. Флирт и новые романтические отношения будут радовать многих из вас. Не упустите возможность проявить свою творческую энергию, а также получить удовольствие от компании веселых людей. Дивный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с семьей сегодня могут быть теплыми и нежными. Если кому-то нужна ваша симпатия, вы дадите ему плечо, чтобы поплакать или будьте готовы выслушать его. Это также хороший день, чтобы начать новые проекты, особенно связанные с косметическим ремонтом или делать что-то, чтобы ваш дом выглядел более привлекательно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша интуиция сегодня точно настроена, поэтому вы можете чувствовать, откуда приходят другие или что они чувствуют. Это хороший день, чтобы инициировать новые идеи или что-то кому-то представить. Вы будете ценить свое окружение, а также людей, которые есть в вашей жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете привлечь к себе деньги сегодня. Кто-то может подарить вам что-нибудь красивое, а вы можете даже купить это себе. На самом деле, если вы ходите по магазинам, вам обязательно захочется покупать произведения искусства и красивые вещи для себя и близких. (Сохраните квитанции.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы начать что-то новое, достичь новых целей и возможно, взять на себя новые обязательства перед кем-то особенным. Новолуние находится в вашем знаке вместе с Солнцем, Венерой и Нептуном. Это сказочное сочетание, возвышающее ваши идеалы!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ирина Алфёрова (1951), телеведущая Елена Малышева (1961) и актер Вадим Демчог (1963) Иван Купитман в «Интернах», делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы умны, решительны, активны и энергичны в достижении того, чего хотите. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.