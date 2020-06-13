Ежедневный гороскоп. Суббота 13 июня 2020

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или принятия важных решений с 5:30 до 14:30 сегодня. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хлоп! Сегодня действует серьезное предупреждение о Луне, что означает откладывать важные решения и ограничивать ваши расходы на еду, газ и развлечения. Однако, когда это закончится, вы в практическом настроении, давайте делать это!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня, во время луны, следует избегать тратить деньги, кроме еды, газа и развлечений. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, вы можете что-то исследовать и получить положительные результаты, которые поразят босса или родителя.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У нас есть оповещение о Луне в течение большей части этого дня, что означает отсутствие покупок и принятие важных решений. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, кто-то старше или более опытный может дать вам отличный совет. Слушайте. Вам не нужно изобретать велосипед.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Большую часть этого дня мы ограничены предупреждением Луны. (Никаких покупок.) Однако во время любого оповещения о Луне наши творческие способности повышаются, потому что наш разум может легко мыслить нестандартно. После оповещения о Луне, вы поразите босса или родителя своими практическими идеями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Во время Лунной тревоги сегодня избегайте финансовых решений. Не покупайте ничего, кроме еды или газа. После того, как оповещение о Луне закончится, ваша способность учиться и концентрироваться будет отличной. Вы можете произвести впечатление на учителя или фигуру наставника и узнать что-то новое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Большая часть сегодняшнего дня — это оповещение о Луне, во время которого вы должны избегать больших решений и тратить деньги на что-либо, кроме еды и газа. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, у вас будут продуктивные беседы с партнерами об общем богатстве или общей собственности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша эффективность пострадает во время оповещения о Луне, которое происходит большую часть сегодняшнего дня. (Сказав это, время оповещения о Луне может быть очень креативным для художников и людей в мире развлечений.) После того, как оповещение о Луне закончится, вам поможет практическая дискуссия с партнером или близким другом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это творческий день, потому что оповещение о Луне происходит в той части вашей диаграммы, которая связана с искусством, миром развлечений и любым видом творческого самовыражения. Это веселый день! (Однако не делайте покупки.) После этого вы решите заняться практикой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравятся откровенные беседы с членами семьи и общение дома. (Во время оповещения о Луне ограничьте свои расходы едой и газом.) После оповещения о Луне вы можете планировать отпуск или участвовать в творческих проектах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня космический день из-за долгой лунной тревоги. Это повлияет на ваш образ мышления. Это может сделать вас нерешительным. Тем не менее, у вас будут оригинальные, творческие идеи! После того, как оповещение о Луне закончится, у вас появятся практические идеи, связанные с домом и семьей. Пойди разберись.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Каждое предупреждение о Луне происходит под другим знаком, что означает, что оно оказывает различное влияние. Сегодняшняя Лунная тревога соблазнит вас потратить деньги! Не делайте этого! Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. После этого у вас появятся практичные, разумные идеи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что сегодняшнее оповещение о Луне, которое длится большую часть сегодняшнего дня, происходит в вашем знаке. Плюс в том, что вы будете креативными и изобретательными. Недостатком является то, что вы будете чувствовать себя на свободе. Не тратьте деньги. Не ходите по магазинам. Когда все кончено, тогда у вас есть зеленый свет, чтобы делать то, что вы хотите.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Дана Борисова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы авантюрный, веселый и полный страсти! Вы также отличный коммуникатор. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать в изменения! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.