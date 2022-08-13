Ежедневный гороскоп: суббота 13 августа 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Идеи о том, как использовать то, что у вас есть, например новое приложение или даже новую покупку, сегодня могут быть захватывающими. Не все одобрят ваши идеи, особенно кто-то на работе. Ну, на всех не угодишь. Иногда нужно просто порадовать себя.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам не терпится пообщаться. Выходите и знакомьтесь с новыми людьми, особенно в группе, потому что вы хотите получить стимул. Избегайте споров с детьми или друзьями о выборе того, как общаться или проводить время. Плывите по течению.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы заметны сегодня, а это значит, что люди замечают вас. На самом деле, они почему-то даже знают подробности вашей личной жизни. Возьмите за правило сохранять мир с членом семьи. (Определенно, произойдет что-то необычное, что привлечет к вам внимание.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы поездок сегодня нестабильны. Однако вы можете получить неожиданный шанс отправиться в путешествие, которое вам понравится. (Или наоборот, планы поездок могут быть отложены или отменены.) Избегайте споров о политике и религии, потому что зачем портить выходные?

Лев (23 июля — 22 августа)

Денежные споры или споры о чем-то, чем вы владеете, могут произойти сегодня, однако не обязательно. Это, наверное, ваш выбор. Будьте в курсе банковских ситуаций и всего, что связано с наследством, вопросами страхования и общей собственностью, чтобы избежать неожиданностей. Следите за обновлениями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке не в ладах с Луной, а это значит, что у вас могут возникнуть проблемы в общении с партнерами и близкими друзьями. Но это временно. Более вероятно, что кто-то удивит вас, возможно, познакомив с кем-то совершенно другим или необычным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша рабочая рутина вполне может быть прервана сегодня. Точно так же, если у вас есть домашнее животное, может произойти что-то необычное, поэтому держите ухо востро. Утром могут возникнуть споры о вашем здоровье или вашей работе. Вы можете избежать этого, сосредоточившись на друзьях, особенно на творческих контактах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир с вашими детьми сегодня. (Секрет в том, чтобы быть терпеливым, потому что терпение — это противоядие от гнева.) Тем не менее, держите ухо востро, потому что этот день может быть опасным для ваших детей. Между тем, социальные события могут внезапно измениться. Возможно, неожиданное приглашение?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы сегодня с членами семьи, особенно с родственницами женского пола. Что-то необычное может изменить ваш домашний распорядок. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Делайте все возможное, чтобы сохранить мир, потому что семейная гармония важна. (Все хотят хороших выходных.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это потенциально опасный для вас день — физически или словесно. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать. С другой стороны, у вас могут быть блестящие, гениальные идеи? Новые действия с новыми людьми будут волновать вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своим имуществом и своими деньгами сегодня, чтобы избежать потери или кражи. Могут возникнуть ссоры из-за денег с кем-то, особенно из-за общей собственности, совместно нажитого имущества или финансовых вопросов. Между тем импульсивная покупка может порадовать дом и семью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня легко вступить в спор с теми, кто ближе всего к вам, потому что Меркурий находится напротив Луны в вашем знаке. Однако Луна также танцует с непредсказуемым Ураном, что заставляет вас чувствовать себя импульсивным, беспокойным и жаждущим чего-то нового. Вы хотите сделать что-то захватывающее и необычное или отправиться туда, где никогда раньше не были.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Федорцов (1968) и певец Станислав Пьеха (1980) сегодня отмечают день рождения. У вас классный стиль. Вы умны, обаятельны и щедры. Для вас важны партнерские отношения. Вы сосредоточены и трудолюбивы. Для вас это последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время оценить, где вы были и отпустить людей, места и вещи, которые могут вас сдерживать.