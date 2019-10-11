Ежедневный гороскоп суббота 12 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня хороший день. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день, чтобы задействовать свое воображение и творческие способности. Вполне вероятно, вы проведете время в мечтаниях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для общения с другими, особенно с подругами. Вам будет легко быть откровенным и откровенным с другими; и также они будут открыты с вами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваши разговоры с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами пройдут хорошо. Но в этот день старайтесь быть аккуратным и осторожным.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вам понравится путешествовать или заниматься чем-то другим, потому что вы хотите «уйти от всего этого». Делайте все возможное, чтобы изменить обстановку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете сосредоточиться на банковских делах, собственности, наследовании и том, чем вы делитесь с кем-то еще.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не волнуйтесь, если отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня немного размыты. Просто плывите по течению и не соглашайтесь ни на что важное. Не предъявляйте никаких требований другим. Наслаждайтесь беззаботным разговором.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы полны энергии с Солнцем и Марсом в вашем знаке; тем не менее ваша эффективность несколько снизится сегодня. Вам может не хватать направления. Вы можете быть нерешительным. Не беспокойся об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими! Луна сегодня может способствовать общению и веселью!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные разговоры могут быть важными сегодня. Люди будут склонны выражать свои истинные чувства. Работайте с этим как можно лучше, но не приходите к важному решению до завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это быстрый, напряженный день; тем не менее, элемент замешательства присутствует. Вы можете начать в одном направлении, а затем увидеть объезд, идущий в другом направлении. Ничего не предлагайте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, потому что Луна сегодня в вашем Денежном Доме. Отложите важные финансовые решения до завтра или понедельника.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Луна сегодня в вашем знаке. Это отлично подходит для изучения творческих проектов, творчества, общения с другими, интересных бесед и тусовок.

Если ваш день рождения сегодня

Дирижер Владимир Спиваков сегодня делится со своим днем рождения. Вы дружелюбны и справедливы. Ваш интеллект и воображение позволяют мыслить нестандартно. Служение другим — ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным.