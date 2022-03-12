Ежедневный гороскоп: суббота 12 марта 2022

Оповещение о Луне

10, 11 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный, жизнерадостный день! Хотя вы можете предпочесть оставаться в тени или вести себя сдержанно, тем не менее, у вас будет приятный день. Кто-то из вас уединится дома или проведет важную беседу с женщиной-членом семьи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы настроены оптимистично, и это видно. Вы будете наслаждаться поручениями, короткими поездками и занятыми делами. Вы также получите удовольствие от общения с друзьями, особенно с молодыми людьми, а также с членами клубов и организаций. Сегодня у всех хорошее настроение!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Исследуйте финансовые переговоры, а также способы увеличения вашего дохода. Если вы ходите по магазинам, вы можете раскошелиться на дорогостоящие товары. Будьте умны и сохраняйте квитанции, чтобы не было сожалений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для вас, потому что Луна в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером. Это означает, что вам понравится общение с семьей, а также уборка дома, чтобы у вас было тепло в животе. Изучите планы поездок и обмены с людьми из других культур. Узнайте что-то новое!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы счастливы вести себя сдержанно, потому что так лучше. Вы хотите выйти за пределы суеты вашего окружения, чтобы вы могли отдышаться. Это идеальный день, чтобы уделить время себе, потому что это заставит вас чувствовать себя избалованным и расслабленным. Включая хорошую еду и питье, естественно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для общения с другими, потому что все более спокойны, чем обычно. Люди доброжелательны и готовы к общению. В частности, вам понравится взаимодействовать с организациями, конференциями, съездами или клубами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на других, особенно на начальников, родителей, учителей и высокопоставленных лиц. Это включает в себя полицию. Поскольку вы так хорошо выглядите в их глазах, очевидно, сейчас самое подходящее время, чтобы заявить о себе или попросить разрешения или одобрения того, что вы хотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок или возможность изучить возможности дальнейшего образования и профессиональной подготовки привлекают вас сегодня. Это также хороший день, чтобы проверить возможности в издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции, потому что во всех этих областях сегодня есть возможности для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда дело доходит до денег и активов, информация — это сила. Это отличный день, чтобы выяснить, что вы должны и чем владеете. Разговоры о совместном имуществе, имуществе, завещаниях и вопросах страхования будут для вас полезными и полезными. Копайте!

Козерог (22 декабря — 19 января)

С тактом и терпимостью этот день может стать для вас позитивным. Кто-то из ваших близких может познакомить вас с новым другом. В основном люди сегодня теплые и дружелюбные, однако поскольку Луна находится напротив вашего знака, вы должны ладить с окружающими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный день для общения с домашними животными. Это также отличный день для работы. На самом деле, многие из вас вовлечены в поездки, связанные с работой. Поскольку люди будут поддерживать вас, это хороший день для создания рабочих групп для выполнения любой задачи. Внутренний мир и счастье важны для вас сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это игривый, веселый день! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями, каникулами, короткими поездками и веселыми мероприятиями с детьми. Это также оптимистичный, романтический день. Вы готовы протянуть руку и общаться с другими сегодня, потому что вы чувствуете энтузиазм по поводу жизни.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Ирина Понаровская (1953) и актер Сергей Селин (1961) сегодня отмечают день рождения. В основном вы мягкий и спокойный человек, который ладит с другими. Вы хорошо владеете словами и знаете, как заставить других чувствовать себя комфортно. В этом году у вас сильный интерес к жизни, поэтому вам понравится общение и общение с другими людьми. Это чтобы распустить волосы и немного послушать. Наслаждайтесь!