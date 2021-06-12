Ежедневный гороскоп. Суббота 12 июня 2021

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы можете импульсивно купить что-нибудь красивое там, где живете сегодня. Или вы можете спонтанно развлекать людей дома? Одно можно сказать наверняка: что-то приятное и неожиданное повлияет на ваш дом и семейную жизнь. (Сюда могут входить отличные новости о недвижимости!)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ожидайте приятного сюрприза сегодня. Например, вы можете встретить кого-то нового, восхитительного или вы можете услышать прекрасные новости. По какой-то причине вы тоже можете быть довольны своим окружением. Другая возможность состоит в том, что кто-то скажет вам, насколько они о вас заботятся. Все хорошо!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите карманы открытыми, потому что вы можете зарабатывать деньги прямо сейчас! Доверяйте своим идеям зарабатывания денег. Ищите способы увеличить свой доход. Правда, спонтанно вы купите что-то необычное и интересное, возможно, хай-тек или современное искусство?

Рак (21 июня — 22 июля)

Прекрасный день! Прекрасная Венера в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном, а это значит, что все может случиться. Вы обязательно привлечете новых друзей и захотите повеселиться или весело провести время. Свобода, приключения и шанс раздвинуть границы вашей повседневной жизни — вот где это для вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас. Но это счастливый беспокойный, а не сбивающий с толку. Вы испытываете желание сегодня, потому что знаете, что в будущем вас ждет что-то захватывающее. И конечно вы правы. Следующий год обещает прекрасные возможности для путешествий!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте встретить новых друзей сегодня или неожиданно встретить старых друзей. Если вы состоите в клубе, группе или организации, в этой группе может случиться что-то неожиданное. Это может быть захватывающая новость или это может быть изменение направления для группы?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное заставит вас сегодня действительно хорошо выглядеть в глазах начальников, родителей, учителей и VIP-персон. (Это включает полицию.) Это может быть повышение по службе? Некоторые похвалы? Специальное объявление? Что бы ни случилось, вы будете сиять в глазах окружающих!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Внезапная возможность путешествовать может упасть вам сегодня на колени. (Захватывающе!) Другие могут услышать неожиданные благоприятные новости, касающиеся публикаций, средств массовой информации или чего-либо, связанного с медициной или законом. Хорошие новости о курсе или высшем образовании могут быть бонусом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите свои карманы открытыми сегодня, потому что на вашем пути будут подарки, лакомства и сувениры! Мы говорим о наличных деньгах! Или вы можете косвенно увеличить свое богатство через своего партнера или третьего лица. Между тем романтика может оказаться неожиданно многообещающей!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для общения! Наслаждайтесь общением с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности. На самом деле может случиться что-то неожиданное. Вы можете познакомиться с кем-то новым или услышать удивительные новости? Рассчитывайте на то, что услышите нечто удивительное, чего вы не знали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ожидайте приятного сюрприза, связанного с вашей работой сегодня. Новый сотрудник среди вас может быть интересным изменением. Некоторые из вас могут услышать удивительные и приятные новости о своем здоровье. А другие удивятся чему-то, что связано с домашним животным. Это веселый день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у некоторых из вас появится любовь с первого взгляда. Неожиданные новости о вечеринке, возможно, даже отпуске, порадуют вас. Родители должны проявлять бдительность по отношению к своим детям, потому что с детьми все непредсказуемо.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алиса Гребенщикова (1978) и клоун Вячеслав Полунин (1950) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы оптимистичны, дружелюбны, общительны и свободолюбивы! Тем не менее, вы также реалистичны, надежны и трудолюбивы, но вам действительно нужно разнообразие в жизни. В это время вы хотите освободиться от ограничений, с которыми вы жили, потому что вы хотите исследовать свои собственные желания и идеи. В этом году вы можете столкнуться с серьезными изменениями. Вы хотите больше свободы.