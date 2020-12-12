Ежедневный гороскоп. Суббота 12 декабря 2020

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 17:30 до 19:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас достаточно энергии для решения сложных задач, особенно связанных с бюрократизмом, которого вы избегали. Не волнуйтесь. Закатайте рукава и копайтесь, потому что вы добьетесь того, что хотите. Дело не только в усилиях, но и в вашем отношении.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня день трудного разговора с партнером или близким другом. Вы из тех людей, которые ждут подходящего момента, чтобы сказать что-то важное. (В отличие от Овна.) Вы трезво задумываетесь, а затем делаете свое дело.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это замечательный день, когда нужно много сделать! Вставайте, одевайтесь и занимайтесь! Вы можете улучшить свое рабочее место, улучшить свое здоровье или и то, и другое. Ваше упорство, выносливость и целеустремленность будут огромными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете многое сделать сегодня, если будете заниматься детьми, искусством или спортом. Это отличный день, чтобы отточить технику или практиковать физические навыки или творческие движения, чтобы становиться все лучше и лучше. Это может относиться практически ко всему.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вы захотите улучшить свой дом уже сегодня, особенно, коснувшись самых простых вещей, чтобы улучшить его или сделать еще лучше. Это также хороший день, чтобы избавиться от того, что вам больше не нужно и уменьшить беспорядок.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это день трудных решений и сложных дискуссий. Не бойтетесь обращаться. Если есть что-то сложно сказать или также трудно выучить или написать — просто займитесь этим. У вас есть сила духа.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы разобраться в сложной ситуации, связанной с заработком, или поговорить о заработке. Может вы хотите попросить еще денег? Может, хотите потратить деньги определенным образом? Вы обязательно будете много работать, чтобы заработать свои деньги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы своевольны и дисциплинированы, когда хотите. Сегодня один из тех дней. Приготовьтесь к решению сложных задач, в которых вам действительно нужно выложиться на полную, потому что вы это сделаете! Вы можете свернуть горы сегодня, чтобы лучше одеться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете удивлены, узнав сколь многого вы можете достичь сегодня, работая за кулисами или работая в одиночку. В частности, вы сможете решать сложные задачи, которые, возможно, потребуют исследования и глубоких раскопок. Может быть буквально! Удачи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете успешны сегодня в общении с друзьями и группами, особенно если есть конкретная цель, которую вы хотите достичь. Это отличный день для решения того, что, как вы думали, не может быть выполнено. Верьте, что вы справитесь!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Родители, начальники, учителя и полиция будут впечатлены вашими сегодняшними усилиями, потому что вы будете выполнять тяжелую работу и выполнять ее. (Одна из ваших тяжелых работ может быть связана с авторитетными фигурами.) С какой бы ситуацией вы ни столкнулись — вы готовы к ней.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете очень много учиться. Это также хороший день, чтобы закончить крупную статью или рукопись. Некоторые из вас могут составить подробные, долгосрочные планы дальнейшего изучения, публикации или будущих путешествий. Это определенно продуктивный день.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и продюсер Сергей Светлаков (1977), российский путешественник Фёдор Конюхов (1951) и актриса Клара Новикова (1946) разделяют сегодня ваш день рождения. У вас есть свои противоречия. Вы любите покой, но при этом энергичны! У вас высокие идеалы, но в то же время вы практичны. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте мудро.