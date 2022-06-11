Ежедневный гороскоп: суббота 11 июня 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день полон непредсказуемых событий для вашего знака, особенно финансовых вопросов или чего-то, что связано с вашим имуществом. Это означает, что вы можете неожиданно получить неожиданный подарок. На вашем пути могут появиться деньги, подарки или преимущества. Или наоборот, вы можете внезапно потерять деньги или что-то, что у вас есть. Нехорошо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы ищете приключений! Вы можете быть полны мечтаний Уолтера Митти или желать безрассудства д’Артаньяна. «Один за всех и все за одного!» Это потому, что вы хотите волнения и новых впечатлений, особенно в любви и романтике. (Удачи. Не выходите из дома без розы в зубах.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас, потому что вы как будто ждете, когда упадет другой ботинок. Это потому, что в глубине души вы сегодня ищете волнения! Что-то новое и необычное, но вы не знаете, что и как должно произойти. Это сложный баланс.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня друг может удивить вас, сделав или сказав то, чего вы меньше всего ожидаете. Это также может произойти, если вы связаны с группой или организацией. Кроме того, сегодня вы можете встретить кого-то интересного и необычного. Кто знает?

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то внезапное и неожиданное может повлиять на вашу репутацию или вашу карьеру сегодня. Начальник или кто-то из авторитетных лиц может похвалить вас. Возможно, вы даже получите повышение или прибавку к зарплате? Вы могли бы влюбиться в босса? Правда, это мог быть и другой сюрприз. Что-то не так красиво.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам может выпасть прекрасный шанс куда-нибудь отправиться. Или, может быть, вы влюбитесь в кого-то, кто отличается от вас? Это может быть человек из другой культуры или другой страны. Или вы также можете получать хорошие новости о медицине, высшем образовании, издательском деле или юридических вопросах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня вы можете получить от кого-то внезапный подарок в виде денег, имущества или какой-либо услуги. Это может быть и наследство. В качестве альтернативы может произойти обратное и это означает внезапную потерю.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ждите сегодня сюрприза от близкого человека. Этим человеком может быть близкий друг, супруг или партнер. Этот сюрприз может быть хорошей новостью? Однако это могут быть и не очень хорошие новости, которые вы не ожидали услышать. Приготовьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то приятное может удивить вас сегодня на работе. Или возможно, какое-то дело, связанное с домашним животным или даже с вашим здоровьем? Правда, может быть и наоборот и новости не такие приятные. В любом случае вас удивит неожиданное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для их детей. Всегда знайте, где находятся ваши дети. Между тем сегодня социальные планы могут внезапно измениться. Вы могли бы получить интересное приглашение? Или существующие планы могут быть отложены или отменены. Романтика также может застать вас врасплох.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Возможно, вы купите что-то интересное, современное или высокотехнологичное? Может прийти желанный гость или член семьи? Или возможно, сломается мелкая бытовая техника или произойдет разочарование.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать, потому что, если вы будете внимательны, у вас не будет сожалений в будущем. Между тем, могут появиться неожиданные новости. Или вы можете встретить кого-то, кого меньше всего ожидаете. Не скучный день.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Джошуа Джексона (1978) и пианиста Дениса Мацуева (1975) сегодня день рождения. Вы прирожденный лидер с хорошим чутьем. Вы думаете и действуете быстро. Ваше окружение имеет для вас значение, потому что вы любите красоту во всем. Это год перемен и большей личной свободы для вас, а это значит, что вы должны быть гибкими и открытыми для новых идей и направлений.