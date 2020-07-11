Ежедневный гороскоп. Суббота 11 июля 2020

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке и выровнена с вашим правителем Марсом. Это может сделать вас раздражительным, импульсивным и готовым бросить оружие. Ваш импульс будет заключаться в том, чтобы быстро принять решение, не раскрывая всех фактов или как-то спешить. Не торопитесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть горячи в чем-то сегодня, но чувствуете, что не можете говорить. (Это всегда так сложно.) Тем не менее, довольно часто вы тот, кто выбирает время, когда решает выразить свои чувства. Вы очень мудры в этом смысле.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете оказаться в ссоре с другом или членом группы сегодня. Точно так же вы можете соревноваться с кем-то или они могут быть частью спортивной команды или есть какие-то спортивные отношения. В любом случае, вы, скорее всего, будете охлаждать головы. Не горячитесь.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня вы можете злиться на родителя, начальника или кого-то из авторитетных или даже правоохранительных органов. Подумайте, прежде чем действовать или прежде чем говорить. Не говорите и не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете. Никогда не стоит недооценивать силу вежливости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держитесь подальше от спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что вы будете поощрять споры. Это потому, что вы самоуверенны и имеете о чем-то сильные взгляды, а сегодня вы их выскажете! (Не теряйте друга из-за этого.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры по поводу общей собственности, наследства или чего-либо, чем вы владеете совместно с кем-то еще, могут возникнуть сегодня. Дело в том, что все горячо под воротником! Это плохие условия для важных дискуссий о деньгах или активах. Не делайте этого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то, кто зол и хочет выпустить пар. Возможно, вы злой человек. Может быть, вы оба злы! Надеюсь, ни один из этих сценариев не состоится. Но могут. Правда в том, что хотя вы великий спорщик – вы ненавидите драться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не ругайтесь с коллегами, клиентами или сотрудниками на работе сегодня только потому, что у вас есть четкие взгляды на что-то. Да, это звучит грубо, но сегодня люди самоуверенны и настойчивы! Каждый склонен действовать или говорить, не задумываясь. Будьте умным.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что это классический день для шипящих припадков. Точно так же романтические партнеры могут быть в ссоре. Помните, что гнев только делает всех несчастными. Ищите способы сохранить мир и восстановить гармонию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные споры могут возникнуть сегодня из-за идей, которые у вас есть или идей, которые есть у кого-то другого, но в любом случае, есть напряжение! Люди хотят все делать по-своему. Никто не хочет идти на компромисс. На самом деле люди будут действовать слишком быстро и слишком импульсивно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это стремительный, энергичный день. Между тем, вы сильно отождествляете себя со своими идеями и мнениями, которые могут сделать вас сильным. Если кто-то не согласен со мной, вы можете принять это лично. Расслабьтесь. Рим не был построен за один день. На самом деле, они все еще работают над этим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Споры о деньгах, имуществе или о том, что у вас есть или об активе, который у вас есть, могут возникнуть сегодня. Кроме того, у вас могут быть некоторые сожаления, потому что вы действовали слишком быстро в отношении денег и имущества. Когда дело доходит до вашего личного богатства, уделите минуту трезвой второй мысли.

Если ваш день рождения сегодня

Дрессировщик Эдгар Запашный сегодня разделяет ваш день рождения. Хотя вы мечтатель, тем не менее, вы старательны и обращаете внимание на детали. Отрадно видеть, что ваша тяжелая работа начнет приносить плоды в этом году. Направьте свою энергию и сфокусируйтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать то, что вам нравится делать.