Ежедневный гороскоп. Суббота, 10 октября 2020

Предупреждение о Луне

Осторожно! Избегайте покупок и принятия важных решений с полудня до 20:45 по восточному времени сегодня (с 9:00 до 17:45 по тихоокеанскому времени). После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня суббота, и вы, возможно, захотите сделать покупки. Плохая идея. Ознакомьтесь с ограничениями оповещения о Луне выше. Ограничьте расходы едой и газом. Однако сегодня веселый и творческий день! Это также отличный день, чтобы расслабиться и расслабиться дома.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вы работаете в сфере искусства или художник, это прекрасный день, потому что вы соприкасаетесь со своей творческой энергией! Это отличный день для занятий спортом, веселья, тусовок, вечеринок, общественных мероприятий и игр с детьми. Проверьте предупреждение о Луне, чтобы не делать покупки в это время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится развлекаться дома сегодня! Пригласите банду. (Вам также понравится косметический ремонт.) Вы можете сосредоточиться на деньгах; тем не менее, проверьте предупреждение о Луне и в это время не покупайте ничего, кроме еды и газа.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке. Во время оповещения о Луне (см. выше) не покупайте ничего, кроме еды и бензина. Однако это отличный день, чтобы пообщаться с другими, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Наслаждайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете найти деньги сегодня или потерять деньги. Несмотря на то, что происходит с деньгами и имуществом, большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, что означает, что сейчас плохое время для покупок (кроме еды и бензина).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас. Ожидайте неожиданного, чего, конечно, сделать невозможно. Что-то в ваш день изменится или удивит. Между тем, большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне. (Ограничьте расходы на еду и бензин в это время.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может вас сегодня удивить. Что бы ни случилось, имейте в виду, что во время оповещения о Луне (см. выше) сейчас плохое время для принятия важных решений или покупок. (За исключением еды.) Оставайтесь на цыпочках и будьте готовы прыгнуть в любом направлении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете встретить нового друга, артистичного или творческого человека. Или друг или группа могут вас удивить? Между тем, вы немного завышены, а именно сегодня знайте об этом. Кроме того, имейте в виду, что большую часть этого дня приходится на лунное предупреждение, что означает, что покупки ограничиваются едой. Но сегодня веселый день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Может случиться что-то неожиданное и захватывающее, что касается начальника, родителя или кого-то из авторитетных лиц. Вы можете влюбиться в кого-нибудь? Вы можете получить услугу, приз или продвижение по службе? Тем не менее, проверьте предупреждение о Луне — и не покупайте, кроме еды.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Может возникнуть неожиданная возможность путешествовать. Или вас могут удивить публикации, средства массовой информации, медицина или закон? Это захватывающий день; Однако, из-за предупреждения о Луне не покупайте ничего, кроме еды. (См. Выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня к вам может прийти неожиданный подарок или услуга. (Держите карманы открытыми!) Что бы ни случилось, говорите «да», потому что это окно возможностей будет кратким. Между тем, большую часть этого дня есть предупреждение о Луне, ограничивающее покупки только едой. Ну что ж.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Партнер или близкий друг может вас сегодня удивить. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, другого и необычного? Между тем, это отличный день для вечеринок и болтовни. Это также очень творческий день для вас. Доверяйте своим идеям! (Проверьте Moon Alert — см. Выше.)

Если твой день рождения сегодня

Программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера «Telegram» (1984) и актриса Аманда Бертон (1956) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы полны оптимизма и позитивной энергии; и вы любите узнавать новое. В этом году вы увидите, что служение другим людям, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы быть сильным ресурсом для себя и других. Оглянитесь вокруг и инвестируйте в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.