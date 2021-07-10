Ежедневный гороскоп: суббота 10 июля 2021

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений с 9:00 до 17:30 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше), потому что в зависимости от вашего часового пояса оно действует большую часть дня! Очень плохое время для покупок чего-либо, кроме еды.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Во время оповещения о Луне (см. выше) убедитесь, что вы не соглашаетесь ни с чем важным, когда разговариваете с братьями, сестрами, родственниками и соседями. Точно так же не принимайте участие ни в чем добровольцем. Однако это временное окно будет стимулировать творческие идеи. Запишите их.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте очень осторожны сегодня, потому что предупреждение о Луне (см. выше) происходит в вашем денежном доме. Поэтому не тратьте деньги ни на что, кроме бензина и еды во время оповещения о Луне. Кроме того, в это время не принимайте финансовых решений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш правитель — Луна и сегодня она в вашем знаке. Однако большую часть этого дня есть предупреждение о Луне (см. выше). Это может быть для вас очень творческое и веселое время, однако это плохо для практических решений и это особенно плохо для покупок чего-либо, кроме еды и бензина.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше воображение сегодня может быть перегружено, поэтому вы потеряетесь в мыслях о фантазиях и мечтах. Возможно, вам не захочется работать, но вам захочется пообщаться с другими. Это влияние будет наиболее сильным сегодня во время оповещения о Луне (см. выше).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими — друзьями и участниками групп. Однако не участвуйте в волонтерской деятельности и не соглашайтесь ни на что важное, а также не давайте обещаний или обязательств во время оповещения о Луне (см. выше). Тем не менее, это творческий день для обмена идеями!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, некоторые люди могут обсуждать личные детали вашей личной жизни. Сегодня во время Лунного оповещения ни в чем не участвуйте волонтером и не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте траты едой и газом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы дать волю своей фантазии и подумать о возможных приключениях на будущее. Планы путешествий определенно понравятся вместе с обнадеживающими планами на будущее обучение. Тем не менее, во время оповещения о Луне (см. выше) ничего не предпринимайте. Ограничьте траты едой и газом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны сегодня, потому что Луна находится в одном из ваших Денежных Домов, а большая часть этого дня — это предупреждение о Луне. Избегайте финансовых решений в это время. (Особенно избегайте важных решений о наследовании и совместной собственности или о том, как что-то делить или делить.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет откровенным, потому что люди готовы рассказать все как есть. Это относится и к вам. Тем не менее, во время оповещения о Луне сегодня (см. выше) не соглашайтесь ни на что важное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша эффективность на работе сегодня пострадает, потому что во время оповещения о Луне, которое действует большую часть этого дня, все может быть нечетким. Однако в течение этого промежутка времени вы будете получать удовольствие от общения с другими и развития творческих идей друг друга.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательный, творческий и веселый день для вас! Наслаждайтесь общением с другими. Наслаждайтесь вечеринками, прогулками, долгими обедами, играми с детьми и спортивными мероприятиями. Однако ограничьте свои траты едой и бензином во время оповещения о Луне (см. выше). Сегодня вы мыслите нестандартно!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Юрий Стоянов (1957), певица Джессика Симпсон (1980) и телеведущая Татьяна Веденеева (1953) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы быстро учитесь. Вы сообразительны, интересны и увлечены жизнью. Вы наблюдательны и обладаете острым умом, что дает людям сообразительность. Вы также волевые и самодисциплинированные. В этом году вы упорно трудитесь, чтобы построить что-то важное для себя. Это может быть реальная физическая структура или внутренняя структура вашего мира.