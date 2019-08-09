Ежедневный гороскоп, суббота 10 августа 2019

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Получите преимущество в эти выходные и отправляйтесь вдаль. Путешествуйте куда угодно, потому что вы хотите приключений, веселья и стимуляции! Это отличный день свиданий. Это также хорошее время, чтобы насладиться общением с людьми из разных слоев общества и других культур.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день денег, что вам полезно знать, потому что вы финансовый волшебник Зодиака! В частности, вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других, что означает, что вы должны держать свои карманы открытыми. Будьте готовы сказать: «Спасибо!»

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас хорошее настроение, потому что с другими легко ладить. Вы по достоинству оцените красоту вашего повседневного окружения больше, чем обычно. Вы также увидите, сколько любви в вашем повседневном мире.

Рак (21 июня-22 июля)

Это позитивный рабочий день, особенно связанный с работой. Это также отличный день, чтобы насладиться компанией других. Между тем, вы можете зарабатывать деньги сегодня, потому что все ситуации выглядят хорошо! Идите и заключите сделку. Вы также можете купить красивые вещи для себя и своих близких.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это фантастическая пятница! Планируйте общение с другими. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, театром, веселыми играми с детьми и романтическими свиданиями. Вы в настроении для веселья сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день для развлечений дома. Запасите холодильник едой, купите напитки и пригласите гостей! Это также отличный день для изучения возможностей недвижимости. Поскольку все настроены позитивно, встречи, включая романтические свидания, будут счастливыми событиями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть дар разговорчивости, поэтому это отличный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством и писательством. Люди захотят услышать, что вы говорите, потому что вы настроены позитивно и оптимистично. (Большинство людей привлекает счастливый человек.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Бизнес и коммерция сегодня любимы! Ищите способы повысить свой доход или заработать на стороне. Изучите финансовые переговоры, потому что вы, вероятно, выиграете либо сейчас, либо в будущем. Вы также можете делать покупки сегодня, что вам нравится.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроена в линию с вашим правителем Юпитером, что делает вас отзывчивыми и щедрыми по отношению к другим. Ваша забота о социальном благосостоянии окружающих вас людей станет сильнее, и вы можете поднять флаг социальных перемен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы спокойны и довольны сегодняшним миром. Сегодня большинство людей общительны и хотят поделиться с другими приятными моментами. У вас есть выбор. Вы можете присоединиться к этому социальному вихрю, или вы можете расслабиться и отдохнуть самостоятельно и чувствовать себя комфортно в одиночестве.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией друзей или групп и клубов. Вы найдете полезным участвовать в благотворительных мероприятиях и группах, которые приносят пользу тем, кому повезло меньше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя это веселый, спокойный день для вечеринки, это также хороший день, чтобы попросить своего босса о повышении или что-то, что вы хотите. Вы можете получить это, потому что люди восприимчивы, отзывчивы и в хорошем настроении.

Если ваш день рождения сегодня

Актер театра и кино Вениамин Смехов сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы уверены, решительны, энергичны и сострадательны. У вас есть любопытный ум, жаждущий знаний. Этот год будет более спокойным. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте, открыты для взаимодействия с другими.