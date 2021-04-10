Ежедневный гороскоп. Суббота 10 апреля 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Какая разница в день! Сегодня у вас счастливый баланс между общительными и оптимистичными чувствами и в то же время вы находитесь в практичном и разумном настроении. Вы можете посоветоваться с кем-нибудь постарше или более опытным. В целом — отличный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы счастливы, потому что чувствуете себя хорошо. Это так просто. Вы можете выбрать личную конфиденциальность, потому что это хороший день для исследования и поиска некоторой практической информации, которую вы хотите узнать. Некоторая групповая поддержка обнадеживает.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы любите свою обожающую арахисовую галерею, и сегодняшний день не исключение. Наслаждайтесь общением с другими людьми, особенно с молодыми людьми и творческими людьми. Вы будете счастливы общаться с группами и клубами. Между тем, обсуждение с кем-нибудь постарше, возможно, с учителем, может вам помочь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы продолжаете хорошо выглядеть в глазах окружающих и таким же образом продолжаете производить на всех большое впечатление. Вот почему это отличный день, чтобы поговорить с боссами, родителями, VIP-персонами и всеми. Практические финансовые вопросы можно решить. Между тем, группа может вас поддержать. Хорошо смотритесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

У некоторых из вас есть возможность путешествовать сегодня. Другие будут изучать прекрасные возможности в публикациях, средствах массовой информации, юриспруденции и медицине — возможно, даже с высшим образованием. Это также отличный день для учебы, даже если вы хотите запрыгнуть в машину и посмотреть, что делает мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В финансовом отношении дела идут хорошо! Это идеальный день для обсуждения наследства, совместной собственности или налогов. Вы не упустите из виду детали и будете делать все тщательно. Между тем, вы можете извлекать выгоду из богатства других сегодня. Деньги могут прийти к вам!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других, потому что у всех отличное настроение. Люди не только беззаботны и дружелюбны друг к другу, они также готовы обсуждать практические, серьезные вопросы и строить долгосрочные планы. Это означает, что вы можете пойти любым путем. Серьезно или весело.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день для вас отчасти потому, что вы счастливы работать и много успеваете. В частности, вы будете хорошо работать с группой. В дополнение к этому, вы также готовы засучить рукава и работать с энергией, чтобы быть как можно более полезным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Веселый день! Принимайте все приглашения на вечеринку и наслаждайтесь веселыми и социальными развлечениями. Особенно понравятся романтические мероприятия, спортивные состязания и развлекательные мероприятия с детьми. Это также хороший день для изучения искусства или спорта и отработки техники на практике. Выигрышный день во всех отношениях!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Запасите холодильник, потому что сегодня вы будете наслаждаться развлечениями дома. Тем не менее, это также отличный день для изучения идей косметического ремонта или возможностей недвижимости (включая спекуляции недвижимостью, переезд или сдачу в аренду). Это веселый и продуктивный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы принимаете позитивное мышление, поэтому вы так оптимистичны! Приятного общения с соседями и родственниками. Вам также понравится учиться и преподавать. Это хороший день, чтобы строить планы на будущее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда дело доходит до финансов и покупок, сегодня вы находитесь за рулем. Фактически, вы действительно можете привлечь к себе деньги! Вы хотите покупать красивые вещи для себя и близких. К счастью, ваш ум практичен и проницателен, поэтому вы ничего не пропустите.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Стивен Сигал (1952), певица Маргарита Суханкина (1964) тайный голос группы «Мираж» и певица Надежда Грановская (1982), бывшая солистка группы «ВИА Гра» делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы честны, реалистичны и щедры. Вы активны и всегда в движении. Когда начинается ваш новый личный год, вы вступаете во время новых начинаний и новых начинаний. Будьте готовы отказаться от старых привычек и привычек в своей жизни. Подумайте о новых способах ведения дел, потому что этот год принесет вам новые возможности.