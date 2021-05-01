Ежедневный гороскоп: Суббота 1 мая 2021 года

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Деньги важны для вас сегодня. У вас не только твердое мнение о финансовых вопросах и вашем имуществе, если вы думаете о покупке или покупке чего-либо, возможно вы одержимы желанием это купить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вас интересует, что происходит под поверхностью вещей. Вы хотите узнать секреты или каков результат. В ам понравится сегодня читать тайны или даже страшилки.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша способность выискивать секреты сегодня просто невероятна. У вас пытливый ум и вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. Вы также можете направить этот фокус, чтобы понять, что происходит внутри вас, на более глубоком уровне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить кого-то, чьи идеи окажут на вас большое влияние. (Это может быть момент обучения.) Этот человек может быть другом или членом группы. Возможно, произойдет обратное и вы окажете сильное влияние на кого-то еще? Это мощный день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее обсуждения с родителями, начальниками, учителями и полицией будут важными и предметными. Вам может казаться, что вы находитесь в тяжелом положении, потому что кому-то нужны все факты. Это классический день для допроса. Может, вам нужны все факты? Допрос может идти в обе стороны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете попытаться убедить кого-то согласиться с вашими идеями о политике, религии или национальных вопросах сегодня, если да, вы будете убедительны! И наоборот, вы можете привлечь к себе кого-то, кто пытается обратить в свою веру или убедить вас согласиться с ним.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждения совместного имущества, наследства или страхования будут интенсивными и предметными. Однако ваш пытливый ум может узнать важные факты? В свою очередь, если вам нужно убедить кого-то в своем образе мышления — вы сможете это сделать. (Это напряженный день.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В вашем мышлении есть навязчивая идея, поэтому вы можете быть одержимы идеей или захотите донести мысль, разговаривая с друзьями и партнерами. Как будто вы просто не можете сдаться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете продуктивно работать сегодня, потому что ничего не упустите из виду. Однако вы захотите добиться своего. Это будет касаться любой задачи, которую вы ставите перед собой сегодня, в том числе касающейся домашних животных. Также могут быть обнаружены новые факты о вашем здоровье. Это возможно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, поскольку вас привлекают всевозможные загадки, вам понравится смотреть фильмы ужасов, детективы или читать детективы. Вы также можете поискать то, что потеряли. Если это так, шансы, что вы его найдете, велики.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас могут быть отличные идеи о том, как улучшить дома сегодня, особенно если эти улучшения включают в себя доведение чего-то до мельчайших деталей и его восстановление. На самом деле, вы можете применить этот подход и к семейным отношениям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы обладаете умом сыщика, поэтому вас заинтриговали секреты или вы дошли до мельчайших деталей правды о чем-то. Вы также будете очень убедительны разговаривая с другими, особенно потому, что вы можете быть одержимы идеей.

Если ваш день рождения сегодня

Журналистка Елена Ханга (1961) и кинорежиссер Джон Ву (1946) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Несмотря на то, что у вас сильная воля и решительность, вы спокойны и непринужденны. Вы нравитесь людям, потому что вы полны энергии и жизнерадостности. У вас также есть оригинальный взгляд на вещи. Ваш предстоящий год будет более спокойным. Вы узнаете больше о ваших самых близких отношениях и о том, как вы относитесь к другим.