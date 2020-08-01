Ежедневный гороскоп. Суббота 1 августа 2020

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшний день полон потенциальных конфликтов с родителями, боссами, авторитетными фигурами и полицией. Обычно для создания конфликта нужны двое. Поэтому решите не участвовать в этой формуле. Не принимайте наживку. Оставайтесь морозным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Борьба за власть с другими, вероятна сегодня. Для начала, избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы, которые являются классическими спусковыми механизмами для споров с большинством людей. Не делайте ничего, что нарушит ваше спокойствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры об общей собственности или различных ценностях могут возникнуть сегодня. Поскольку эти колючие вибрации присутствуют сегодня, отложите эти обсуждения на другой день. Это не значит, что вы не можете их иметь, или что вы не можете обсуждать эти темы — но не делайте этого сегодня.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Бесполезные споры могут возникнуть из-за раздражительной реакции на босса, родительского партнера или близкого друга. Это даст вам только горячую воду сегодня. (Эй, единственное, что должно быть в горячей воде, — это пакетик.) Вы хотите сегодня кое-что понять — и можете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Старайтесь не одолевать или убеждать кого-то согласиться с вами сегодня, особенно по политическим или религиозным вопросам. Даже не ходите туда, потому что это плохой день для важных дискуссий, потому что многие люди хотят драться. Надо убегать! Убегать!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете столкнуться с другом или членом группы по поводу мандата группы или финансирования группы или того, как потратить определенную сумму денег. Могут также возникнуть споры, связанные с детьми или социальными событиями. Терпение ваш лучший друг сегодня. Попытайтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это классический день для споров с другими. Отчасти это происходит потому, что люди сегодня одержимы своей точкой зрения — и это касается и вас. Очевидно, это плохой день для разумного обсуждения чего-либо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не пытайтесь заставить других согласиться с вашим сегодняшним мышлением, независимо от того, насколько вы увлечены или одержимы своими идеями. Люди не слушают друг друга. Все не в ладах друг с другом. Поэтому отложите эти различия и просто будьте друзьями.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Денежные споры сегодня являются тормозом. Они могут возникнуть в связи с социальным событием, спортом или чем-то, что связано с заботой и образованием детей. Неважно, насколько сильно вы относитесь к проблеме — это плохой день для такого рода дискуссий. Отложите на другой день. (Вы будете рады, что сделали так.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Кто-то может попытаться внушить вам сегодня или убедить вас согласиться с их идеями. Они могут соблазнить вас, раскрывая секреты или рассказывая то, чего вы не знали. Напряжение дома также вероятно. Дайте всему этому широкое место! Напомните себе, почему вы любите этих людей. Придерживайтесь этого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня каждый хочет держать палку и заставлять других слушать их. Не втягивайтесь в это. Не делайте больших сделок ни о чем. Вместо этого ищите одиночество и любую среду, которая будет способствовать вашему спокойствию. Сделайте себе эту услугу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры о деньгах, имуществе, детях и общественных мероприятиях являются нормой сегодняшнего дня. Трудно держать других счастливыми, поэтому даже не пытайтесь. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливыми. Расслабьтесь. Ищите точки соприкосновения с другими. Купите мороженое.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Анатолий Белый разделяет ваш день рождения сегодня. Вы лидер. Вы выживаете, быстро принимая решительные решения. Отрадно видеть, что ваша напряженная работа начнет приносить плоды в этом году! Направьте свою энергию и сфокусируйтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы можете захотеть изучить что-то физическое, что вам нравится делать.