Ежедневный гороскоп. Суббота, 06 августа 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 7:00 до 13:00 После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Намного лучший день! Пригласите друзей и семью, чтобы вы могли развлечься дома сегодня. На самом деле, вам понравится делать что-то, чтобы улучшить свои раскопки и, возможно, показать другим то, что вы сделали? (Вы очень умны и изобретательны.) Прекрасный день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с окружающими сегодня намного счастливее; тем не менее, огненный Марс все еще находится в вашем знаке, делая вас агрессивным и напористым в общении с другими. Продолжайте сосредотачиваться на родителях и домашних делах. Игровые занятия с детьми порадуют. Будьте готовы пойти больше, чем на полпути, когда имеете дело с другими сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше), потому что сегодня у вас настроение тратить деньги! В частности, вы хотите купить роскошные, красивые вещи. (Сохраняйте квитанции и коробку.) Некоторые из вас увеличат свой доход.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это приятный, спокойный день для общения с другими. В частности, вы будете наслаждаться искусством, развлекательными развлечениями, спортивными мероприятиями с семьей и весельем, общением. Вам легко быть обаятельным и дипломатичным со всеми. (Поцелуй, поцелуй, обними, обними.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы были заняты, потому что Солнце находится в вашем знаке, что дает вам силы. Это притягивает к вам людей и благоприятные ситуации. Тем не менее, сегодня вы, возможно, захотите перевести дух и расслабиться в прекрасной обстановке. Наслаждайтесь красотой вашего дома или частного убежища.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с друзьями и группами сегодня будут теплыми и взаимно симпатизирующими, потому что люди дружелюбны и искренне интересуются друг другом. Кроме того, друг может сочувствовать вам и давать советы, особенно в отношении клубов или организаций. (Друг может стать любовником.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы прекрасно выглядите в глазах окружающих, поэтому некоторые из вас могут произвести впечатление на начальство и власть имущих. (На самом деле, некоторые из вас могут завязать роман с начальником.) Весьма вероятно, что вы будете использовать свое влияние лично или через третьих лиц, чтобы помочь нуждающемуся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете себя мягким и благосклонным к окружающим, поэтому вам будет легко ладить со всеми. (На самом деле день начинается с Луны в вашем знаке.) Это идеальное время для обсуждения планов путешествий и творческих, художественных проектов. (Проверьте оповещение о Луне.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

После сегодняшнего оповещения о Луне Луна переходит в ваш знак, что дает вам немного удачи по сравнению со всеми другими знаками. Вы можете проверить это, попросив вселенную об одолжении. Действительно, подарки, вкусности и преимущества могут прийти вам сегодня. (Держите карманы открытыми!)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете наслаждаться теплыми беседами с партнерами, близкими друзьями и группами, поэтому это отличный день для болтовни и активности в клубах и организациях. Однако во время предупреждения о Луне (см. выше) ничего не делайте добровольно. Подождите, пока предупреждение не закончится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы высоки, а именно, сегодня люди замечают вас чаще, чем обычно, и на самом деле они могут обсуждать личные подробности вашей личной жизни. (Например, что с этим делать?) Сегодня ваше общение с коллегами будет теплым и поддерживающим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня сильное чувство эскапизма. Вот почему вы хотите «уйти от всего этого». Очевидно, если вы можете путешествовать, во что бы то ни стало. Однако, если вы планируете поездку, подождите, пока не закончится оповещение о Луне.

Если твой день рождения сегодня

Актер, режиссер, сценарист М. Найт Шьямалан (1970) и актриса Мишель Йео (1962) отмечает свой день рождения сегодня. Вы умны и разносторонне одарены, а также сострадательны и доброжелательны к другим. Вы прагматичны и способны вписаться во все сферы жизни. Это более спокойный и мягкий год, отчасти потому, что вы больше всего сосредоточены на своих самых близких отношениях (друзьях, партнерах или супругах). Доверьтесь своей интуиции.