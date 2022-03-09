Ежедневный гороскоп: среда 9 марта 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих нескольких недель вы будете разыгрывать свои карты поближе к груди. Возможно, вы даже скрытны. Вы определенно добьетесь успеха в исследованиях, потому что вы легко найдете скрытую информацию и разглядите подтекст вещей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие несколько недель вы будете больше общаться с молодыми людьми. Это может быть друг помоложе, но скорее всего, вы будете больше связаны с группой или организацией. Это же временное окно — отличное время для определения будущих целей. (Цели помогают вам не сбиться с пути и облегчают принятие решений.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Начальство, родители, учителя и VIP-персоны будут готовы выслушать вас в ближайшие несколько недель. Им будет очевидно, что вам есть что сказать и они хотят это услышать. Лично вы можете начать строить планы относительно своего общего направления в жизни.

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас есть прекрасная возможность в ближайшие несколько недель учиться и учиться. Вы можете использовать это же астрологическое влияние, чтобы закончить рукопись или важный документ. Многие из вас составят планы поездок и некоторые из вас действительно поедут.

Лев (23 июля — 22 августа)

В этом году вы извлечете больше пользы, чем обычно, от богатства и ресурсов других. Это благо может прийти к вам через вашего партнера или из наследства или денег от правительства. В ближайшие несколько недель могут начаться дискуссии о совместном имуществе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте оживленных дискуссий с партнерами и близкими друзьями в ближайшие несколько недель, потому что ваш управитель Меркурий будет напротив вашего знака. Для некоторых из вас это означает, что вы привлечете к себе болтливого и болтливого человека.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы готовы засучить рукава и приступить к выполнению определенных задач в ближайшие несколько недель. Некоторые будут делать это на работе, некоторые будут делать это в вашей личной жизни. Все вы добьетесь многого, что может привести к продвижению по службе или лучшей работе. Это также может улучшить ваше здоровье.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих нескольких недель вы будете наслаждаться головоломками, интеллектуальными играми, декоративно-прикладным искусством и возможностью проявить свои творческие таланты, особенно в уме или руками. Вы обманщик и будете приветствовать возможности для нескольких розыгрышей. Игровые моменты с детьми порадуют.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваше внимание сосредоточено на доме и семье. В ближайшие несколько недель вы можете заняться ремонтом дома. Будут происходить семейные обсуждения, возможно о приобретения недвижимости или о том, как улучшить то, где вы живете. Это может включать в себя планы для жилого переезда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие несколько недель, потому что вы заняты встречами, короткими поездками, а также читаете, пишете и учитесь. Вы будете полны идей и готовы поделиться своими мыслями с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Неудивительно, что в ближайшие несколько недель у вас появятся идеи для заработка, потому что в этом году вы станете богаче! Произойдет что-то, что пополнит вашу казну. Возможно, вы заработаете больше или получите подарки или наследство?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша потребность поговорить с другими и рассказать им о своих идеях и надеждах на будущее будет очень сильной в ближайшие несколько недель. Вот почему так важно взаимодействовать с другими в Интернете или лично, потому что вам нужно быть услышанным. Вам есть что сказать!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Лариса Голубкина (1940) и первый космонавт Юрий Гагарин (1934-1968) родились в этот день. Вы очаровательны и обладаете прекрасным чувством юмора. Вы также сострадательны и заботитесь о тех, кому повезло меньше. В частности, у вас сильно развито чувство справедливости. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что вы отпустите то, что больше не имеет значения в вашей жизни.