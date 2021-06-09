Ежедневный гороскоп: среда 9 июня 2021

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя трезвым и серьезно относитесь к жизни. Из-за этого вы можете не делиться своими чувствами с другими, но если вы все же поговорите с кем-то, скорее всего, это будет кто-то постарше и опытнее, потому что он может дать вам совет. (Будем надеяться, что это того стоит.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда дело касается денег сегодня, вы будете осторожны и консервативны. Вы будете внимательно рассматривать финансовые сделки. Делая покупки, вы не будете расточительны. Вместо этого вы сосредоточитесь на покупке долговечных вещей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня в вашем знаке и Солнце, и Луна, а Луна танцует с Сатурном, что заставляет вас смотреть на вещи как на серьезные, трезвые и реалистичные. Однако это также делает вас терпеливыми и готовыми справиться с невзгодами. (Это Суперсила!)

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете счастливы, если сможете найти уединение сегодня, чтобы поработать в одиночестве или за кулисами. Вам будет приятно уйти в одиночестве и оценить свою жизнь и то, что происходит вокруг вас. Приятно подвести итоги. Это дает вам основу, чтобы вы знали, где находитесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Приветствуйте возможность поговорить сегодня с кем-нибудь постарше или более опытным, например, с женщиной. Вы знаете, что не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел до вас? Сохраните себе десятилетие! Получите любой совет, который попадется вам на пути.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди будут восхищаться вами сегодня, особенно если вы дадите практический совет. Вы можете сделать несколько мудрых наблюдений о прошлом и о том, как прошлое может развиваться в настоящем или даже в будущем. Другие чувствуют вашу уверенность и готовность смотреть в лицо реальности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Учитель, профессор или гуру в вашей жизни могут дать вам несколько мудрых советов сегодня. А может, этот человек вас чему-то научит. Это также отличный день для изучения и работы над существующей статьей, потому что вы готовы усердно разбираться со всем этим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы взглянуть на свои финансы и особенно на свой долг. Поскольку вы находитесь в реалистичном, практическом расположении духа, вы приветствуете знание фактов. Когда дело доходит до денег, информация — это сила.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Серьезная беседа с близким вам человеком сегодня может оказаться весьма продуктивной. Если у вас возникла проблема, они могут помочь вам практическими советами. Вы также можете познакомиться с кем-то постарше или более опытным или возможно, человек из вашего прошлого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня кто-то готов помочь вам в физическом и практическом смысле. Не отказывайтесь от их помощи, даже если вы чувствуете, что справитесь со своей работой. Это не только облегчит вам жизнь, но и приняв их помощь, вы заставите их почувствовать себя полезными и с радостью предложите помощь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для обучения молодежи. Тем не менее, это также отличный день для оттачивания или совершенствования определенной техники, будь то искусство (например, музыкальный инструмент) или техника, связанная со спортом. Практика приводит к совершенству.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете обсудить воспоминания о прошлом или старые семейные дела с родственником сегодня. А может, старший родственник поможет вам с проблемой? Сегодня вам нужно практическое решение и вы его найдете. Вы обязательно чему-нибудь научитесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джонни Депп (1963), актриса Натали Портман (1981) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы оптимистичны, решительны и умны. Еще вы остроумны и колоритны. Вы можете отвлекаться, потому что не любите скучать. Лично вы заботливы и сострадательны. В этом году вам будет легче ладить с людьми и заводить друзей. Некоторые из вас могут начать новые отношения. Успешно работайте с другими.