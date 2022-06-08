Ежедневный гороскоп, среда, 8 июня 2022 г.

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:00 до 12:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это чудесный, продуктивный день для вас. (Конечно, вставайте с постели.) Вы полны идей по зарабатыванию денег и способов продвижения своих доходов. Коллеги могут вам помочь. Вы также можете увидеть новые способы использования того, что у вас есть. Это сильный день для вас!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В частности, это мощный день для Земных знаков (Телец, Дева и Козерог). Вам понравятся общественные мероприятия, а также спортивные мероприятия и игровые мероприятия с детьми. Поскольку вы находитесь в творческом настроении, вы можете увидеть способы придать чему-то новый смысл.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте сегодняшнюю энергию, чтобы исследовать или искать ответы на старые проблемы или решения неприятных ситуаций, потому что вы, вероятно, добьетесь успеха. Кроме того, с Солнцем в вашем знаке все будет идти своим чередом, и люди, скорее всего, вам помогут.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете сильны, когда разговариваете с другими, особенно с друзьями и группами, на встречах или занятиях. Люди будут слушать вас, потому что вы будете говорить уверенно и авторитетно. Тем не менее, позже в тот же день вы можете «спрятаться» дома. «Нуфф аредди.»

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня, особенно этим утром, самое время поговорить с начальниками, родителями и авторитетными фигурами о том, чего вы хотите, потому что они будут слушать вас. По общему признанию, они тоже будут очень прямолинейны в своих сообщениях. Вы можете увидеть способы улучшить свою работу или здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшний день начинается с того, что Луна в вашем знаке мощно танцует с Меркурием и Плутоном. Даже после того, как Луна изменит знак, вы все еще будете в зоне действия, особенно в финансовом отношении или в отношении планирования поездок и учебы. Добрый день, чтобы заняться делами!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас могут появиться отличные идеи о том, как использовать ресурсы других, включая правительство, банки или активы вашего партнера, для улучшения дома или личной жизни. После того, как Луна войдет в ваш знак, у вас будет больше возможностей добиваться того, чего вы хотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ожидайте, что сегодня у вас будут динамичные разговоры с другими людьми — вашими друзьями, партнерами, супругами и даже представителями широкой публики. Вы будете выражать себя сильно, и они тоже. Надеюсь, это будет в интересах достижения цели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, чтобы сосредоточиться на том, как улучшить свою работу, здоровье или даже на том, как вы заботитесь о своем питомце. Ищите способы сделать что-то лучше, потому что давайте смотреть правде в глаза, нет конца лучшему. Всегда есть возможности для улучшения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы находитесь в исследовательском настроении. Вы хотите проверить новые идеи и открыть для себя способы мышления. Позже в тот же день вы можете оказаться на виду у публики больше, чем обычно. Возможно, люди знают какие-то подробности о вашей личной жизни? (Знайте об этом.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные обсуждения, а также планы ремонта дома сегодня будут удачными. Поддержка и ресурсы, которые вам нужны, будут там, и позже в тот же день вы можете попробовать новый подход к чему-то. Возможно, другой способ ведения дел?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это насыщенный, продуктивный день для вас. Короткие поездки, поручения и встречи пройдут гладко. По общему признанию, во время оповещения о Луне вы можете столкнуться с несколькими лежачими полицейскими или задержками. Тем не менее, вы будете очень убедительно разговаривать с окружающими сегодня – не вопрос.

Если твой день рождения сегодня

Актрисы Миллисент Мартин (1934) и «Серафима Прекрасная» — Екатерина Порубель (1983) отмечают свой день рождения сегодня. Вы страстны и стремитесь к жизни! Вы разносторонни и вам все интересно. Вы занимательный рассказчик, который любит вызовы. В этом году темпы медленнее. Пришло время отдохнуть и сосредоточиться на своих самых близких отношениях. Найдите время, чтобы понять, что делает вас счастливым.