Ежедневный гороскоп. Среда 8 июля 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений до 11:30 сегодня. После этого Луна движется из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Задержки и глупые домашние беспорядки происходят сейчас из-за ретроградного Меркурия. Кроме того, родственники могут быть разбиты лагерем на вашем диване. Это может быть то, почему внутренние споры могут вспыхнуть сегодня. Старайтесь избегать этого, если вы можете сохранить счастливое домашнее хозяйство.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Жизнь вас расстраивает сейчас, потому что ретроградный Меркурий вызывает задержки при транспортировке, проблемы с автомобилем, спущенные шины, пропущенные автобусы и отмену встреч и это лишь несколько примеров. Общение с другими людьми будет запутанным. Избегайте споров сегодня. Оставайтесь холодным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о деньгах и имуществе могут возникнуть сегодня. Отчасти вы расстроены, потому что ретроградный Меркурий вызывает у вас финансовые затруднения. Чеки по почте будут опаздывать. Могут возникнуть глупые ошибки, связанные с деньгами. Вы можете даже потерять деньги. Облом.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Избегайте споров с родителями, учителями, начальниками или полицией сегодня, потому что вам это не нужно. Ртуть в вашем знаке ретроградна, естественно, вы чувствуете разочарование. Вы не потеряете это. Для вас классически неуместно расставлять вещи, пропускать встречи и забывать вещи прямо сейчас. Что есть, то есть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, сегодня вы что-то медленно кипите. Вы несчастны или злы, но чувствуете, что не можете говорить. Это худшее, не правда ли? Помните, какова ваша цель. Вы хотите быть счастливым. Гнев на кого-то не делает вас счастливым.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не боритесь сегодня за наследство, собственность, налоги, долги или страховые проблемы потому что все проиграют. Некоторые люди ищут шанс на бой сегодня. Лучше отойдите в сторону.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте споров с партнерами, близкими друзьями, боссами и родителями сегодня, потому что они легко возникнут. Помните, вы можете быть правы или вы можете быть в отношениях, каков ваш выбор? Наши эго такое нежное! Рассмотрим сегодня возможность практиковать терпение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что люди взорвутся. (Да, это такой хороший день.) Вместо этого сосредоточьтесь на разговорах и развлечении с другими. Спортивные мероприятия или игровые мероприятия с детьми будут особенно радовать.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Родители могут сегодня ссориться со своими детьми. Между тем размолвки влюбленных будут нормой. Кстати, драки среди спортивных игроков тоже весьма вероятны. Ой! Зная это заранее, вы можете избежать неприятных проблем. Оставайтесь спокойными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Внутренняя напряженность вероятна сегодня. Это может быть связано с бывшими партнерами, которые вернулись на сцену лично или в разговоре. Это может быть связано с семьей. В любом случае, идите осторожно. Все счастливее, когда есть мир и гармония. Это ежу понятно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Трудовые споры могут иметь место сегодня, потому что люди нетерпеливы и раздражены. На самом деле, некоторые люди ищут драку. Напряжение с домашним животным также может возникнуть. Делайте все возможное, чтобы сохранять спокойствие, потому что вы отлично умеете обращаться с группами и руководить умелыми средствами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители могут иметь проблемы с детьми сегодня. Точно так же романтические партнеры могут ссориться или драться. Это трогательный день! Но у вас всегда есть выбор. Вы можете принять участие в неприятной манере или подняться над схваткой. Даже в плохие времена могут случиться хорошие вещи.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Диана Арбенина разделяет ваш день рождения сегодня. Вы разговорчивы, любопытны и дружелюбны. Вам всегда есть что сказать! Захватывающие новости для вашего года впереди! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте активны и физически энергичны в достижении желаемого. Просто сделайте это!