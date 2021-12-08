Ежедневный гороскоп: среда 8 декабря 2021

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг или член группы могут удивить вас сегодня, особенно если они переборщили с чем-то связанным с общей собственностью или насколько они поддержат мероприятие? Вы можете получить больше помощи или денег, чем ожидали? Скрестите пальцы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня боссы, родители, VIP-персоны и полиция могут бросить вам вызов, потому что вы каким-то образом будете застигнуты врасплох. Например, вас могут из-за чего задержать. Между тем, ваш партнер или близкий друг могут остро отреагировать на эту новость.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок сегодня станут неожиданностью. Они могут быть отменены, отложены или изменены. Или, может быть, вам придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали? Что-то, связанное с вашей работой, сегодня будет превыше всего. Вы можете посчитать это чрезмерным или «большим», чем вы ожидали.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте в курсе банковских вопросов и вопросов, связанных с совместной собственностью и наследством, потому что что-то неожиданное повлияет на эти области. (Убедитесь, что вы знаете, что происходит.) Кроме того, это веселый день для вас и вы хотите повеселиться!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас будут разногласия с партнером или близким другом из-за чего-то. Скорее всего, они сделают или скажут что-то, что застает вас врасплох, что может стать причиной раскола. Или, может быть, это потому, что вы хотите внести какие-то серьезные изменения в дом?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Владельцы домашних животных должны быть бдительны в отношении своих питомцев сегодня, потому что может произойти что-то необычное. Между тем вероятны сбои в работе компьютеров и задержки в работе. К счастью, ваша умственная энергия высока, сильна и позитивна, так что вы можете справиться со всем, что встречается на вашем пути.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны проявлять особую бдительность сегодня, потому что это день для ваших детей, подверженный несчастным случаям. Между тем, всех ждут сюрпризы, когда дело касается спорта, общественных мероприятий, обедов, вечеринок и веселых мероприятий, связанных с искусством.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ожидайте сегодня несколько сюрпризов в тылу. Мелкая бытовая техника может сломаться или вы можете что-нибудь сломать. В качестве альтернативы, кто-то, кого вы меньше всего ожидаете, может постучать в дверь. (Одевайтесь.) Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать домашних трений. Никто не хочет ссор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям. Этот несчастный случай может быть физическим или словесным. С другой стороны, то же влияние может вызвать гениальные идеи, потому что это означает, что вы мыслите нестандартно! Это день высокой энергии!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на ваши финансы. Может, деньги найдете? Возможно, вы потеряете деньги? Это относится и к вашему имуществу. Вы можете перейти черту, поддерживая группу или помогая другу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас, потому что Луна в вашем знаке. Однако это расходится с вашим правителем Ураном, а Уран — непредсказуемая энергия. Будьте мудры и редактируйте свои замечания. Остерегайтесь выпалить первое, что приходит в голову, потому что вы можете пожалеть об этом. Обратите внимание, чтобы избежать несчастных случаев.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы жаждете приключений, потому что хотите, чтобы произошло что-то новое и захватывающее. Вот почему вы чувствуете себя немного беспокойным. Это хороший день, чтобы составить план путешествия на будущее, потому что это будет то, чего вы можете с нетерпением ждать.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алиса Фрейндлих (1934) и актер Евгений Стеблов (1945) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы легкомысленный и веселый, с добрым, щедрым характером. Вы креативны и определенно решительны, когда работаете для достижения личной цели. У вас сильная мораль и мужество защищать ее. 2021 год станет для вас временем обучения и преподавания. В этом году важно побыть одному, чтобы исследовать убеждения и идеи.