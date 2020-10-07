Ежедневный гороскоп. Среда 7 октября 2020

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 18:30 сегодня до конца дня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

При обсуждении завещаний, наследства, вопросов страхования или совместного имущества не спешите реагировать. Полегче, потому что сегодня Меркурий противоположен непредсказуемому Урану, который поощряет поспешные суждения и поспешные решения. Тщательно подумайте о том, что вы делаете. (Для своего же блага.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

В обсуждениях с партнерами, близкими друзьями или широкой публикой придержите лошадей! Не торопитесь с выводами. Возможно, у вас не будет всей необходимой информации, прежде чем вы дадите окончательный ответ. Вы можете почувствовать себя непослушным! Это непростой день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

На работе или при выполнении какой-либо задачи, которую вы поставили перед собой сегодня, вы можете делать все слишком быстро. Возможно, вы ошибаетесь, что будет поощрять ошибки или упускать из виду что-то важное. Трудно ориентироваться на детали. Это потому, что люди (включая вас) сегодня нетерпеливы. Помните об этом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы, когда имеете дело с детьми сегодня. Точно так же будьте терпеливы в социальных ситуациях, на спортивных мероприятиях или в ситуациях спортивной практики, потому что люди готовы выйти из-под контроля. Остерегайтесь этого! Прежде чем говорить, подумайте или действуйте, чтобы не сожалеть.

Лев (23 июля — 22 августа)

В сегодняшних семейных обсуждениях будьте терпеливы с другими. Будьте осторожны, чтобы не делать поспешных выводов и не действовать слишком быстро. Если вы сегодня занимаетесь ремонтом дома, сбавьте скорость и будьте осторожны. Дважды проверьте все, потому что сегодня легко упустить из виду детали. «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для вас этот день предрасположен к несчастным случаям просто потому, что вы отвлекаетесь или импульсивны. Несчастный случай не должен произойти, однако сегодня все (включая вас) склонны действовать слишком быстро. Легко упустить из виду детали и проявить импульсивность. Вот почему сегодня очень опасный день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не спешите сегодня, особенно с финансовыми переговорами или наличными деньгами. Считайте сдачу. Дважды проверяйте счета и квитанции. Сегодня люди склонны к глупости и ошибка с чьей-либо стороны (или, возможно, даже с вашей стороны) может стоить вам денег. Будьте начеку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке, противостоящий непредсказуемому Урану. Это заставляет думать и говорить быстро! Однако ваш разум может быть рассеянным или нервным. Да, вы заинтересованы в новых впечатлениях, но вы также нетерпеливы. Притормозите и будьте осторожны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете немного нервничать. Фактически, многие люди будут так себя чувствовать. Это временное влияние, но оно есть и может отвлечь вас от любой задачи, которую вы выполняете. Поэтому вы можете ошибиться или не заметить чего-то важного. Сбавьте скорость и будьте бдительны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны, когда вы сегодня разговариваете с друзьями или членами группы, потому что вы можете кого-то шокировать. Это потому, что вы склонны говорить то, что на уме, не подвергая себя цензуре. (То, что вы обычно делаете!)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Убедитесь, что вы не говорите родителям, начальнику, учителю или сотруднику полиции ничего такого, о чем позже можете пожалеть, потому что сегодня это легко сделать. Во-первых, вы можете почувствовать себя супер независимым и непокорным! Сегодня также очень легко думать, не говоря ни слова. Берегите свои слова!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя у вас могут быть вспышки блеска и вы хотите узнавать новое и знакомиться с новыми людьми сегодня, тем не менее, вы можете быть небрежным и упустить из виду важные детали. Поэтому, что бы вы ни делали — заставляйте себя перепроверять и осознавать. Будьте умным!

Если ваш день рождения сегодня

Президент России Владимир Путин (1952) и певица Анастасия Стоцкая (1982) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Хотя вы любите повеселиться, тем не менее, у вас много самодисциплины. Настала ваша очередь провести веселый год впереди! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и будете ценить повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.