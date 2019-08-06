Ежедневный гороскоп, среда 7 августа 2019

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 00:30 до 9:00. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Дождитесь окончания оповещения о Луне (см. Выше), прежде чем совершать какие-либо финансовые операции, совершать сделки или совершать крупные покупки. Подружитесь с вашим банком, чтобы узнать, что случилось, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши счета, общую собственность, наследство и тому подобное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня люди эмоционально возбудимы и импульсивны, что означает, что они легко сделают поспешные выводы. (Это потому, что они хотят волнения в своей жизни.) Осознайте эту тенденцию и подумайте, прежде чем прыгать на что-то.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Расстройства на работе, скорее всего, сегодня. Они могут относиться к вашей рабочей области или к коллеге по работе. Такое же непредсказуемое событие может относиться и к домашнему животному. Поэтому убедитесь, что ваш питомец здоров и не заблудился сегодня.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна танцует с Ураном. Вот почему вы чувствуете беспокойство и стремление к стимуляции и приключениям! Родители должны быть бдительными в отношении своих детей, потому что это день, подверженный несчастным случаям. (Дважды проверьте социальные планы, потому что они изменятся.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша домашняя рутина будет прервана сегодня. Это может быть связано с трудностями с членом семьи. Также возможно, что небольшой прибор может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Сохраняйте спокойствие, чтобы сохранить улыбку на лице.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это предрасположенный к несчастным случаям день. Это может быть словесная перепалка или физическая авария. Но это не должно произойти, если вы внимательны и осведомлены. (Мы должны признать наши ошибки, чтобы иметь возможность их исправить.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное произойдет. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно, повреждено или украдено. Semper avarus eget – Перевод: Скупой всегда нуждается.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке сидит напротив Урана. Это делает вас импульсивным. Вы также можете привлечь людей, которые отличаются от вашего обычного окружения. Вы также можете нарушить ваши отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы сегодня беспокойный. Для начала, объединенная энергия Солнца, Венеры и Марса заставляет вас путешествовать, исследовать новые места и искать приключения! Тем временем Луна прячется в вашей карте, выстроенной в ряд с Ураном, что делает вас еще более беспокойным! Метафоры будут с вами

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете быть в ссоре с подругой сегодня, возможно, с женщиной, потому что мы говорим о Луне. Один или оба из вас могут быть достаточно противоречивы, чтобы начать бой только ради каких-то действий. Это назрело? Не совсем, но жизнь весела, пока это не так.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы, имея дело с родителями, начальниками и полицией сегодня, потому что это классический день для ссоры с авторитетными фигурами. Во-первых, вы чувствуете себя мятежным. Вы не хотите быть ограниченным каким-либо образом. Вы хотите сделать свое дело! (Вы можете увидеть проблему прямо здесь.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок будут отменены, изменены или отложены сегодня. И наоборот, вы можете внезапно отправиться в путешествие, если не думали, что будете это делать. Аналогичным образом, колледжи и университеты могли бы изменить расписание. То же самое для издательства, СМИ, медицины и права. Дважды проверьте все.

Если ваш день рождения сегодня

Советская и украинская певица София Ротару сегодня разделяет ваш день рождения. Вы добры и заботливы к другим. Вы также адаптивны и знаете, как приспособиться к различным ситуациям. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.