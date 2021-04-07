Ежедневный гороскоп. Среда 7 апреля 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 3:00 до 14:00 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Непростой день! Несмотря на то, что у вас много энергии для общения, тем не менее, проверьте предупреждение о Луне (см. выше). Избегайте покупок и важных решений в это «запретное окно времени» для вашего же блага. Смотрите, но не тратьте. Предупрежден — значит вооружен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что вы заняты за кулисами, вам понравится общаться с другими людьми сегодня, потому что вам хочется распустить волосы. Могут иметь место откровенные разговоры и это нормально. Не участвуйте ни в чем добровольно во время оповещения о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди замечают вас сегодня. Убедитесь, что вы избегаете важных решений или волонтерства во время оповещения о Луне (см. выше). Вы будете рады, что сделали. Марс в вашем знаке дает вам много энергии для исследования творческих проектов и общения!

Рак (21 июня — 22 июля)

С тремя планетами наверху вашего графика вы выглядите чудесно в глазах других, особенно боссов, родителей и VIP-персон. Они будут слушать, что вы говорите. Хотя это и в вашу пользу, потому что большую часть этого дня стоит Лунная тревога, избегайте важных решений и покупок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите свободы от рутины пленения. Вы хотите сбежать и присоединиться к цирку. Это потому, что вам нужна стимуляция смены декораций и всего, что дает вам чувство приключения! (Ознакомьтесь с ограничениями по предупреждению о Луне сегодня.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Взаимодействие с партнерами и близкими друзьями будет страстным. (Некоторые из этих взаимодействий будут интимными и интенсивными.) Однако, возможно, вы также будете вовлечены в некоторые финансовые дискуссии о совместной собственности? Если это так, подождите, пока не закончится предупреждение о Луне (см. выше) до 14:00.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, которое, как правило, является прекрасным временем для общения, потому что все расслаблены и возможно, слишком беззаботны. Наслаждайтесь хорошим временем с другими, но не соглашайтесь ни на что важное. (Не участвуйте ни в чем добровольно.) Побалуйте себя игрой и творчеством.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя сегодня вы, возможно, очень хотите поработать, довольно часто во время лунного предупреждения ваша эффективность страдает и вы чувствуете себя нерешительным. Поэтому снизьте свои ожидания. Делайте то, что вы можете. Отложите важные решения и трату денег (кроме еды) до тех пор, пока все не закончится.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы общаетесь со своей Музой, а это значит, что вы такие креативные! Это преимущество для тех, кто занимается искусством, развлечениями или индустрией гостеприимства, а также работает с детьми или занимается спортом. Доверяйте своим творческим идеям. Запишите их, но не действуйте по ним, пока не закончится Лунная тревога.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день, чтобы расслабиться дома и насладиться семейными беседами, особенно с родителями или кем-то постарше. Тем не менее, просто обдумайте свои идеи. Не соглашайтесь ни на что важное, пока не закончится Лунное оповещение. Наслаждайтесь развлечениями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам любопытно и вы хотите поделиться своим мнением с другими, поэтому короткие поездки и общение с братьями и сестрами, родственниками и соседями порадуют вас. Действительно, ежедневные разговоры будут стимулирующими. Однако, поскольку большую часть этого дня стоит Лунное оповещение, отложите важные решения и покупки (кроме еды).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что сейчас вы сильно сосредоточены на деньгах. (Денежный поток, заработок и трата денег.) Этого следует избегать во время оповещения о Луне, которое действует большую часть дня. Проведите исследование и подождите, пока оно не закончится.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, мастер боевых искусств Джеки Чан (1954), актер Рассел Кроу (1964) и политик Валентина Матвиенко (1949) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы дипломатичный, обаятельный реалист, верящий в справедливость и честность. Когда начинается этот новый личный год, вы вступаете во время обучения и преподавания. Вот почему вы будете искать способы расширить свои знания с помощью чтения, учебы и путешествий. Вы также можете обучать других. Примечание: То, что вы узнаете, повысит ваш успех в следующем году!