Ежедневный гороскоп. Среда 6 января 2021

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:45 нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня насыщенный событиями день, потому что ваш правитель Марс, наконец, оставляет ваш знак там, где он находился шесть месяцев! (Последний раз это происходило в 1988 году.) Вы почувствуете себя спокойнее. В предстоящий месяц вы сосредоточитесь на том, чтобы зарабатывать деньги и тратить их!

Телец (20 апреля — 20 мая)

С огненным Марсом в вашем знаке на следующие шесть недель вы будете полны энергии, агрессивны и активны. Это будет прекрасным зарядом вашей энергии! В последний раз Марс был в вашем знаке в феврале / марте 2019.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, когда имеете дело с детьми или романтическими партнерами, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это сегодня. Подумайте, какова ваша цель. Помните, что с медом вы получите больше мух, чем с уксусом. (Вы знаете это.)

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие шесть недель вы достигнете своих целей, работая и сотрудничая с группой. (Сейчас не время действовать в одиночку. Все дело в командных действиях.) Это же окно — хорошее время, чтобы сформулировать свои цели на будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Марс переместился на вершину вашего графика впервые почти за два года. Это пробудит ваши амбиции! Вы отождествляете себя с тем, над чем работаете. Примечание: из-за этого стремления вы можете столкнуться с коллегами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы входите в шестинедельное окно, когда хотите расширить свой кругозор и узнать больше. (Вы хотели бы путешествовать.) Вы будете так взволнованы некоторыми новыми идеями, что захотите повлиять на других и воплотить их в жизнь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В следующем месяце вы отождествляете себя со своими ценностями чаще, чем обычно, поэтому вы можете с кем-то поссориться. Например, вы можете не согласиться с тем, как обращаться с совместно управляемыми ресурсами или с ограниченной суммой денег. С другой стороны, ваше сексуальное влечение усилится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие шесть недель огненный Марс будет напротив вашего знака, что может спровоцировать конфликт с близкими друзьями и партнерами. Марс может легко заставить вас раздражать других. Это небольшой срок, но этого достаточно. Терпение будет вашим лучшим союзником.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По разным причинам, в зависимости от деталей вашей жизни, в следующие шесть недель вы вложите свою энергию в рабочий проект. Вы намерены многое сделать! Одна проблема в том, что вы можете не получить должного за то, что делаете. Тем не менее, лучше работать самостоятельно. (Вы не хотите быть командным игроком прямо сейчас.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку в следующие шесть недель вы хотите заниматься своими делами, вы можете найти время для игр с помощью социальных развлечений, занятий спортом и занятий с детьми. Вы также можете направить эту энергию на романтику? В большинстве случаев вы будете делать именно то, что хотите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующие шесть недель ваша домашняя база станет более активной. Будет больше происходящего, вплоть до хаоса. (Это может быть связано с ремонтом, ремонтом или посещением гостей.) Будьте осторожны, это не создает напряженности в отношениях с членами семьи. Удачи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие шесть недель темп ваших дней ускорится. Кроме того, вы будете очень самоуверенными. Вот почему, когда вы спешите, вы можете обнаружить, что защищаете свои идеи перед другими. Успойкойтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и певец Адриано Челентано (1938), английский актер Роуэн Аткинсон (1955) сыглал роль мистера Бина в одноименном сериале и американский актер Норман Ридус, известный по ролям Дарила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы» (1969) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы целеустремленный, организованный и немного перфекционист. Вы миролюбивы и ищете безопасности. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте мудро.