Ежедневный гороскоп : Среда 6 октября 2021

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня до 22:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние предлагает вам шанс улучшить ваши самые близкие отношения, особенно ваш стиль общения с партнерами и близкими друзьями. Есть идеи?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новолуние — это определение намерений. Что касается вашего знака, сегодняшнее Новолуние побуждает вас изучить, как вы можете работать умнее, а также как вы можете улучшить свою работу. Это также идеальное время, чтобы сосредоточиться на том, как улучшить свое здоровье.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — ваш шанс оценить свое творчество. Это идеальное время, чтобы спросить себя, есть ли у вас хороший баланс между работой и отдыхом в вашей жизни? Вам нужно и то, и другое.

Рак (21 июня — 22 июля)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — ваш шанс увидеть, как улучшить отношения с членами семьи. Кроме того, что вы можете сделать, чтобы улучшить домашнюю обстановку? Ваш дом — это ваше гнездо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Новолуние — это определение намерений. Что касается вашего знака, то сегодняшнее Новолуние побуждает вас подумать о своем стиле общения. Четко ли вы общаетесь? Понимают ли вас другие? Вы слушаете или просто ждете своей очереди выступить?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — это ваш шанс проверить, как вы распоряжаетесь своими деньгами и насколько хорошо вы заботитесь о своем имуществе. Если вы владеете вещами, которые игнорируются или находятся в беспорядке — это будет вас утомлять.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — ваш лучший шанс в течение всего года реалистично взглянуть в зеркало и спросить себя, как вы можете улучшить свою внешность. В конце концов, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — идеальное время, чтобы подумать о своем внутреннем мире и своих духовных ценностях. Это потому, что то, что происходит снаружи, является отражением того, что происходит внутри. (Вы знаете это.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — идеальное время, чтобы сосредоточиться на дружбе. Вы общаетесь с хорошими людьми? Друзья вас поддерживают или критикуют? Очень важно иметь хороших друзей, потому что они влияют на ваш разум и ваш разум делает ваш выбор в отношении вашего будущего.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — это ваш шанс серьезно подумать о своем жизненном направлении в целом. Вы собираетесь туда, куда хотите? Ваши цели являются вашими целями или это чьи-то цели? Думайте об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние — о том, как расширить и обогатить вашу жизнь. Два очевидных способа сделать это — это путешествия и образование. Вы можете куда-нибудь поехать? Какое дальнейшее образование или обучение могут вам помочь?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Новолуние — это определение намерений. Для вашего знака сегодняшнее Новолуние находится в одном из ваших Денежных Домов, а именно в общих деньгах, богатстве и долгах. Вы видите, как уменьшить свой долг? Довольны ли вы договоренностями о совместной собственности? Есть идеи?

Если ваш день рождения сегодня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (1974), художник Александр Шилов (1943) и актриса Ирина Шевчук (1951) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы легкомысленны и добры и у вас приятный характер. Вы позитивны, оптимистичны и готовы к сотрудничеству. Вы можете быть убедительным, когда захотите! В этом году у вас сильный интерес к жизни! Вам понравятся отношения и вы получите удовольствие от общения со многими людьми. Теперь ваша очередь немного расслабиться и повеселиться! Проявляйте себя!