Ежедневный гороскоп: среда 6 июля 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Делайте все возможное, чтобы сохранить мир в доме сегодня, потому что гармония там, где вы живете, важна для вашего собственного счастья. Гнев не служит никакой другой цели, кроме как сделать всех несчастными. (Но вы это знаете.) Будьте любезны с другими, потому что сегодня Луна находится напротив вашего знака.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы, разговаривая с братьями и сестрами, родственниками и ежедневными контактами сегодня, потому что это тот день, когда гнев вспыхнет, потому что люди готовы к столкновению. Естественно, это не должно происходить. Помните, что терпение — это противоядие от гнева.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Денежные ссоры могут произойти сегодня. Они могут быть о чем угодно. Стоимость светского мероприятия, деньги, потраченные на детей, романтический подарок (или его отсутствие), спор о заработке или что-то, чем вы владеете. Сегодня множество вещей проверят ваше терпение. Как мастер слов зодиака, вы можете ловко избегать их.

Рак (21 июня — 22 июля)

Действуйте осторожно, потому что сегодня могут возникнуть споры с родителями, начальством и полицией. Вероятна напряженность дома, особенно с родственницей. Это значит, что кто-то недоволен. Несчастные люди склонны искать причины, чтобы выговориться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш день будет более счастливым сегодня, если вы будете терпеливы с родственниками, братьями и сестрами и ежедневными контактами. Не попадайтесь на удочку, если кто-то пытается убедить всех в своих идеях или убеждениях. Пусть идут своей дорогой. Можете идти своей. Иногда нужно согласиться, чтобы не согласиться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня возможны ссоры из-за денег. Или у вас может быть спор об общих обязанностях или о том, кому что принадлежит. Также могут возникнуть споры о совместном имуществе или о том, как использовать выделенное финансирование. Да, это колючий день, так что не забивайте его проблемами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня, когда Луна находится в вашем знаке, вы можете быть немного более эмоциональны, чем обычно. Поэтому делайте все, что в ваших силах, чтобы сохранить мир с партнерами, родителями и начальством, потому что сегодня люди почти жаждут ссоры. Вам это не нужно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте умны и держитесь подальше от спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы, и это лишь некоторые из них, потому что споры быстро возникнут. Люди будут быстро преувеличивать или сопротивляться тому, что вы говорите. Посмотрим правде в глаза, вы не можете победить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Независимо от того, участвуете ли вы в светской вечеринке, веселом обеде или спортивном мероприятии, будьте умны и молчите, если начинаете вспыхивать страсти. Зачем вмешиваться? Помните, что цель любой встречи — хорошо провести время. И это то, что вам нравится, потому что вы много работаете и много веселитесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в верхней части вашей карты, а Солнце находится прямо напротив вас, а значит, они не в ладах друг с другом. Это также может означать, что вы окажетесь в разногласиях с начальством, родителями и полицией, а также с партнерами и близкими друзьями. Бегите в укрытие!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы знак, который хочет сделать мир лучше. Вот почему многие из вас участвуют в переработке отходов, профсоюзах и движениях, которые борются за слабых. Избегайте напряженности при решении проблем с другими людьми сегодня, особенно вопросов, связанных с работой. Вы не выиграете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы сегодня могут достичь апогея, особенно если они касаются отпуска, мира развлечений, детей или спорта, потому что у людей сегодня сильные идеи и скорее всего, они не согласятся с вами. Просто наблюдайте со стороны. Держитесь подальше от драки.

Если ваш день рождения сегодня

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (1940) и певица Тамара Синявская (1943) сегодня с вами отмечают день рождения. Вы сильны и страстны, поэтому горячо отстаиваете свои убеждения. Вы самодисциплинированы, упорны, настойчивы и уверены в себе. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Будьте смелыми и готовыми исследовать новые направления и открывать новые двери!