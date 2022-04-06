Ежедневный гороскоп: среда 6 апреля 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений до 23:00 сегодня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это идеальный день для учебы и обучения. Это также отличный день для короткой поездки. Ваша способность к долгосрочному планированию находится на высоте, потому что вы не будете упускать из виду детали и будете практичны. Кто-то постарше или поопытнее может дать вам сегодня совет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, потому что вы сделаете домашнее задание и изучите факты. Вы не упустите детали. Кроме того, разговоры с начальством, родителями и авторитетными людьми будут положительными. Они будут слушать вас и скорее всего, будут впечатлены.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует как с Меркурием, так и с Сатурном. Это позволяет относительно легко выразить словами свои чувства. Вам понравится общаться с друзьями и соседями. У вас реалистичный, трезвый взгляд на жизнь, который поможет вам хорошо решать проблемы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете более эффективны, работая в одиночку или за кулисами. Вы можете исследовать что-то, связанное с общей собственностью, налогами, долгами или богатством вашего партнера. Все, что вы узнаете, может укрепить взаимодействие с родителями или начальником, потому что информация — это сила.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для разговора по душам с другом или участником группы. Вы можете составить планы поездок или изучить возможности в сфере высшего образования, медицины и права. Обсуждение практических вопросов будет продуктивным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Знайте, что сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, они могут знать о личных делах, касающихся вашей личной жизни. К счастью, обсуждения, связанные с вашей работой, вашим здоровьем или домашним животным, будут практичными и продуктивными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть сильное желание уйти от всего этого, потому что вы хотите иметь свободу делать то, что вам нравится. Вот почему вы можете строить планы поездок. Именно поэтому сегодня вы можете внести изменения и сделать что-то другое. Возможно, вы найдете соучастника, который присоединится к вам?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы позаботиться о финансах или налогах, долгах, вопросах страхования и общей собственности. Вы будете сосредоточены. Вы не упустите детали. Кроме того, ваши обсуждения с другими будут эффективными, потому что вы будете говорить то, что имеете в виду.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы должны быть более мягким, когда имеете дело с другими, потому что Луна находится напротив вашего знака. Это не проблема. Это просто требует сотрудничества и терпимости с вашей стороны. Обсуждения с вашими детьми будут проходить гладко. На самом деле это хороший день, чтобы строить практические планы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это будет продуктивный день для вас на работе или с любой задачей, которую вы поставили перед собой, потому что вы сосредоточены. Ваша способность разговаривать с другими, особенно с членами семьи, превосходна. В частности, вы можете обсудить планы по благоустройству дома или финансовые вопросы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Художники будут продуктивны сегодня, потому что у вас есть сосредоточенность, доведение до конца и настойчивость. Кроме того, у вас также будут творческие идеи, которыми вы могли бы поделиться с другими. Между тем, ваша финансовая направленность будет практической, что поможет вам добиться цели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дом и семья сегодня находятся в центре вашего внимания. Может состояться беседа с родителями или пожилым человеком. Это также хороший день, чтобы поделиться идеями о деньгах и имуществе или о ваших планах на будущее.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Игорь Саруханов (1956) и певец Кирилл Андреев (1971) сегодня отмечают с вами день рождения. У вас позитивный настрой и вы стремитесь жить счастливой жизнью. Вы много работаете и можете взять на себя ответственность. Вы страстны и щедры. В этом году вы потратите больше времени на размышления о своих внутренних ценностях и изучении своих религиозных или духовных идей. Это год обучения и преподавания.