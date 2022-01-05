Ежедневный гороскоп: среда 5 января 2022

Предупреждение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Осторожно! Избегайте покупок или принятия важных решений в течение всего дня до 19:30. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Во многих отношениях это легкий день, тем не менее, в некоторых есть нерешительность. Мысли живые и все же расплывчатые. Однако это хороший день, чтобы распустить волосы и откровенно поговорить с другом или членом группы. Обе стороны будут готовы рассказать все как есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, начальство, родители, учителя, VIP-персоны и особенно полиция действительно замечают вас. Помните об этом, потому что вы не хотите, чтобы вас арестовывали.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас есть желание заняться чем-то другим, потому что вы хотите приключений! Вы не хотите, чтобы вам было скучно. Вот почему вы воспользуетесь любой возможностью путешествовать, узнавать что-то новое или встречаться с интересными людьми, особенно если они имеют экзотическое происхождение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны сегодня, потому что вы, вероятно, будете иметь дело с финансовыми вопросами, связанными с наследством, совместной собственностью, вопросами страхования и т.д.. Однако большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение. Поэтому избегайте подписания бумаг или принятия важных решений. Подождите, пока все не закончится, чтобы действовать — или делать покупки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Большую часть сегодняшнего дня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны сотрудничать с другими. В буквальном смысле, имея дело с людьми, вам придется пойти больше на уступки. Однако через две недели, когда Луна будет в вашем знаке, люди должны будут приходить к вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, сегодня вам придется поставить интересы кого-то другого выше своих собственных или выполнить долг или услугу для кого-то. Имейте в виду, что в этот день будут нехватки, задержки и мелкие неприятности. Это из-за предупреждения о Луне. Храбритесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хорошие новости! Вы любите искусство и красивые вещи и сегодня прекрасный день для творчества, потому что вам легко мыслить нестандартно. Наслаждайтесь общением, в том числе спортом и играми с детьми. Раскройте свои творческие порывы!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы расслабиться дома и отдохнуть в знакомой обстановке. Семейные разговоры будут необычайно откровенными. Тем не менее отложите важные решения до сегодняшнего вечера.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для принятия важных решений или покупок из-за предупреждения о Луне. (См. Выше.) Тем не менее, у вас есть сильное побуждение быть занятым и быть там, выполняя поручения, назначая встречи и разговаривая со всеми. Действуйте осторожно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несмотря на то, что вы сегодня сосредоточены на финансовых вопросах, это плохой день для принятия финансовых решений или проведения финансовых переговоров. Это также плохой день для покупок чего-либо, кроме еды и бензина, до 19:30. Не принимайте это близко к сердцу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это непростой день для вас, потому что большую часть этого дня в вашем знаке находится Лунная тревога. Вот почему вы будете чувствовать себя немного растерянным и определенно нерешительным. Однако могут возникнуть оригинальные, креативные идеи! Запишите их, чтобы поразмышлять над ними позже.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если можете, поиграйте сегодня в вещи скромно. Работайте в одиночку или за кулисами, потому что это будет для вас наиболее комфортно, даже если это хорошее время для вас. Сегодня, после 19:30, вы получите заряд энергии!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Мэрлин Мэнсон (1969), футболист и актер Винни Джонс (1965) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы многогранны и универсальны в том, чем хотите заниматься. Вы трудолюбивы, целеустремленны и гордитесь своими достижениями. Вы лидер. Иногда вы импульсивны. Хорошие новости! В этом году будет больше общения и веселья! Распустите волосы, расслабьтесь и наслаждайтесь компанией других. Хорошо проводите время со старыми друзьями.