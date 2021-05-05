Ежедневный гороскоп: среда 5 мая 2021 года

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете легкое беспокойство и даже радость от жизни. Вы можете сказать, что в воздухе витает энергия «все системы работают!» Это может быть связано с трудностями, с которыми вы все столкнулись в прошлом году. Многих ждет радуга на горизонте и это обнадеживает!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ожидайте встречи с кем-то необычным сегодня. Этот человек может быть авангардистом, богемным или эксцентричным в некотором роде. В качестве альтернативы кто-то, кого вы уже знаете, может внезапно сделать что-то, что вас удивит! Имейте в виду, что они будут убедительными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Несмотря на то, что сегодня вы можете выбрать работу в одиночку или за кулисами, тем не менее, вы уверены в своей способности убедить начальников, родителей, учителей и высокопоставленных лиц выслушать вас. Вы знаете, что можете убедить их принять ваше мнение. Используйте это влияние с умом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете растущую потребность «уйти от всего этого». В каком-то смысле это иронично. Поэтому делайте все возможное, чтобы дать себе ощущение расширения вашего мира. Обсуждайте идеи с другими. Наслаждайтесь страстными обсуждениями политики и религии.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дважды проверьте детали, касающиеся наследования и общей собственности, потому что что-то, связанное с родителем, начальником или кем-то, кто наделен властью, может внезапно бросить вам вызов. Другими словами, ожидайте неожиданного.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут динамичными и живыми, потому что у вас много умственной энергии! Более того, неожиданные перемены, особенно в поездках или общении с людьми из других культур, могут оказаться у вас на коленях. Будьте гибкими, чтобы вы могли двигаться в любом направлении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вполне вероятно, что сегодня вы добьетесь многого на работе, потому что у вас сильная психическая энергия. Однако что-то нарушит ваш рабочий распорядок. Не бойтесь. Поскольку ваши амбиции пробуждаются, вы справитесь со всем, что встретится на вашем пути. Очень просто!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшние светские мероприятия преподнесут сюрпризы. Вы можете получить неожиданное приглашение? И наоборот, социальная ситуация может быть отменена или изменена. В любом случае, это стимулирующий день со множеством возможностей для развлечения. Примечание: родителям следует проявлять особую бдительность, потому что это день для их детей, подверженный несчастным случаям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то может нарушить ваш домашний распорядок сегодня. Мелкая бытовая техника может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. У члена семьи женского пола могут быть хорошие новости, особенно новости, которые принесут пользу вам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Новые лица, новые идеи, новые места и новые связи являются нормой для сегодняшнего курса. Может возникнуть неожиданная возможность совершить короткое путешествие. И наоборот, путешествие может быть отменено. Все чушь. Все открыто! Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своей денежной сценой сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы или имущество. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда Луна в вашем знаке выровнена с огненным Марсом, ваш энергетический уровень сегодня высок! Вы чувствуете себя энергичным и уверенным. В частности, это отличный день, чтобы начать или начать что-то новое. Это может случиться, потому что вы полны творческих идей, потому что можете мыслить нестандартно.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Ирина Салтыкова (1966) и певица Адель (1988) сегодня разделяет ваш день рождения. У вас много талантов. Вы независимы, разговорчивы, полны идей и мнений. С началом вашего нового года вы вступаете во время служения другим. Все, что вы делаете для пользы других, будет для вас наградой и чувством удовлетворения. Поскольку служение зависит от ваших отношений с другими, будьте разборчивы. Выбирайте людей, которым тоже небезразличны ваши интересы.