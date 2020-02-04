Ежедневный гороскоп. Среда 5 февраля 2020

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы стремитесь поговорить с другими сегодня. Вы хотите просветить кого-то о чем-то или снять что-то с груди. Вот почему вы хотите быть услышанным. Вот почему вы не хотите тратить время на поверхностные разговоры, которые вам кажутся скучными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Деньги у тебя на уме сегодня. Если вы ходите по магазинам, у вас будет соблазн сделать терапевтическую покупку и купить то, что вы хотите эмоционально, а не то, что вам нужно на практике. Молоток? Ароматические свечи?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке. Это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, это дает вам дополнительную удачу по всем остальным признакам. Это означает, что вы должны спросить, что вы хотите, потому что вы можете получить это! Тем не менее, это также делает вас более эмоциональным, чем обычно.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами, потому что вы чувствуете необходимость уйти от ежедневного давления окружающего вас мира. Вы хотите отдышаться. Вы хотите чувствовать себя в безопасности в привычном окружении и расслабиться. (Звучит неплохо.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговор с подругой будет важен сегодня. Возможно, вы поделитесь своими надеждами на будущее и получите ценную обратную связь? Это хороший день, чтобы подумать о будущих целях. Чего вы хотите достичь в 2020 году?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна пересекает верхнюю часть вашего графика, что означает, что вы находитесь выше, чем обычно, в вашем круге общения. Личные данные о вашей личной жизни по какой-то причине могут быть публичными. Имейте это в виду, если у вас есть что-то, что вы хотите скрыть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы хотите как-то расширить свой мир. В идеале вы хотите путешествовать. По крайней мере, вы хотите исследовать свой город или свой район. Вы также можете расширить свой мир, чтобы учиться, снимать фильмы или общаться с людьми из разных слоев общества. Есть идеи?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы не можете игнорировать некоторые детали, связанные с банковским делом, налогами, задолженностью, наследством, вопросами страхования и чем-либо, связанным с общим имуществом. Да, да – все эти забавные вещи. Тем не менее, они не исчезнут сами по себе. «Стежок, сделанный вовремя, стоит девяти».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение двух дней каждый месяц Луна будет находиться в знаке, прямо противоположном вашему знаку. Это то, что происходит сегодня. Когда это происходит, это означает, что вы должны сотрудничать – возможно, больше, чем обычно, когда имеете дело с другими. Будьте готовы идти навстречу или пройти больше половины пути, чтобы получить желаемые результаты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это практичный, продуктивный день, потому что вы хотите делать мелочи (или большие дела), чтобы чувствовать себя более организованным. Уберитесь на заднем сиденье вашего автомобиля. Организуйте свое рабочее место. Уберите свой кофейный столик дома. Что бы вы ни делали, вы почувствуете себя лучше!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, веселый день, который означает, что вы должны делать то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым! Играйте, если можете. Встречайте друзей в конце дня. Спортивные мероприятия и игровые мероприятия с детьми понравятся.Рыбы (19