Ежедневный гороскоп. Среда 5 августа 2020

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это приятный и захватывающий день, потому что в глубине души вы открыты для перемен сегодня. На самом деле, вы хотите изменить. В глубине души вы искатель приключений и сегодня вы чувствуете необходимость чего-то нового и свежего!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам будет приятно встретить кого-то нового и отличного сегодня. Этот человек может быть персонажем или авангардистом в некотором роде. Возможно, кто-то познакомит вас с сексуальным, настоящим человеком? Или кто-то кого вы уже знаете, удивит вас чем-то необычным? Можно только надеяться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Нечто неожиданное может случиться с вами сегодня. И что еще более неожиданно, так это то, что происходит и это довольно очевидно. Другие могут видеть это! Что бы это ни было, это каким-то образом расширит вашу репутацию среди ваших коллег и расширит ваши контакты с миром.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Неожиданная возможность путешествовать может упасть вам на колени сегодня. У вас также может быть возможность узнать что-то новое и захватывающее или пройти курс? Что бы ни случилось, вы будете искать способы расширить свой мир сегодня, потому что вы хотите, чтобы что-то другое произошло!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сюрприз или неожиданная возможность могут прийти вам сегодня. Это может быть связано с банковским делом, задолженностью, общим имуществом или наследством, но в любом случае вы можете выйти победителем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Близкий друг или партнер скажет или сделает то, чего вы меньше всего ожидаете сегодня. Тем не менее, это будет интересно. Это может удержать вас от ошибки. (Приятно, когда вас стимулирует кто-то, кого вы хорошо знаете, потому что это означает, что у них еще есть несколько хитростей в рукаве.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Нечто необычное или неожиданное может повлиять на вашу рабочую сцену сегодня. Новый сотрудник? Новое оборудование? Или ужасы — поломки оборудования? Вполне возможно, этот сюрприз может быть связан со здоровьем. Это также может быть что-то неожиданное, что так или иначе связано с домашним животным. (Держите глаза открытыми!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неожиданное приглашение может прийти вам сегодня. Ура! Следует признать, что социальное мероприятие может быть отменено. Возможно, что застает вас врасплох дерзкий флирт? Родители должны быть бдительными сегодня, чтобы избежать несчастных случаев со своими детьми.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Что-то неожиданное может изменить ваш домашний распорядок сегодня. Сюрприз посетитель у двери? Член семьи женского пола сегодня может быть, что-то сказажет. Если это так, вы будете знать об этом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это интересный день, потому что новые лица, новые места и новые идеи оживят ваш распорядок дня. Вы можете узнать что-то новое. Вы могли бы научить кого-то еще чему-то новому. Вы можете посетить новое и захватывающее место!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть умные, оригинальные идеи зарабатывания денег. Или может быть, вы спонтанно купите что-то современное или очень древнее? Есть вероятность, что вы потеряете деньги или потеряете имущество или вы можете найти деньги или найти что-то, потому что вы будете удивлены финансами или имуществом сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Ураном, что вызывает у вас желание возбуждения. Возможно, вы захотите встряхнуть вещи для некоторых людей вокруг вас, если вы думаете, что они застряли в колее. Вы можете встретить нового, захватывающего друга или вы можете столкнуться с новым мышлением? Также подойдут технические предметы.

Если ваш день рождения сегодня

Пловчиха Федерика Пеллегрини сегодня разделяет ваш день рождения. Вы универсальны! Как только вас мотивировать, вы можете чему-то научиться. Вы трудолюбивы и авторитетны. Это ваше время сбора урожая, что означает, что вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.