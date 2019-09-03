Ежедневный гороскоп. Среда 4 сентября 2019

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хотя вчера, возможно, было разочарование — сегодня вы отвечаете! У вас есть сильные планы относительно того, чего вы намерены достичь, особенно на работе. Вы готовы много работать, и вы, безусловно, делегируете работу другим. «Переместите эту гору!» «Постройте этот мост!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный творческий день, особенно для тех, кто работает в сфере развлечений, индустрии гостеприимства и обучения. Если вы занимаетесь спортом — это тоже активный день. Доверяйте своим умным идеям, потому что вы находитесь в тренде.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждение с родителями может быть живым и актуальным сегодня. Возможно, вы будете использовать свою высокую энергию, чтобы раздвинуть мебель или сделать большие изменения дома. Семейные дискуссии будут живыми, но хорошими, вы добьетесь успеха.

Рак (21 июня-22 июля)

У вас сегодня сильные мнения, и вы без колебаний ими поделитесь. Вчера вы чувствовали то же самое, но во время предупреждения о Луне вы были закрыты. Сегодня вы можете свободно высказывать свое мнение и делиться своими идеями с ежедневными контактами, братьями и сестрами, родственниками и соседями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы активны в финансовых вопросах. Вы будете называть деньги, которые вам должны, и планировать способы заработать деньги. И да, вы тоже потратите деньги. Нужно знать, что вы свободны действовать сегодня. Идите делайте то, что вы делаете так хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы наделены полномочиями, потому что ваш правитель Меркурий выстроен в линию с Марсом, а затем солнце выстроено в линию с Меркурием, что означает, что вы хотите говорить и говорить о своем мире сегодня. Не стесняйтесь делать это, потому что люди будут слушать вас с уважением. (У них нет выбора.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это невероятный день для исследований любого рода, потому что у вас есть мотивация и правильное состояние ума, чтобы пахать и находить ответы. У вас есть выносливость и концентрация, и вы не пропустите детали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для общения с друзьями и группами. Вчера был также отличный день, за исключением того, что это был плохой день для принятия решений или согласия на что-либо. Теперь вы можете делать то, что вы хотите. Вы можете делать это добровольно, вы можете диктовать, вы можете предложить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день, сильный акцент на боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полицию продолжается для вашего знака. Однако сегодня у вас есть зеленый свет. Вы можете стать волонтером для чего угодно. Вы можете согласиться на что-нибудь важное. Вы можете изучить важные решения. Какое облегчение!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы составить план путешествия или, по сути, выбраться из дома. Это также отличный день для юридических вопросов и всего, что связано с публикациями, средствами массовой информации, медициной и высшим образованием. Вы мотивированы, чтобы записаться на курс или вернуться в школу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Личные данные о вашей жизни могут быть сегодня публичными. Между тем, вы обеспокоены общим имуществом, наследством, вопросами страхования и чем-либо, что связано с богатством другого человека. Может быть, поэтому вы в центре внимания?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сильный день для важных обсуждений с другими, потому что вы будете говорить и делиться своей стороной ситуации. Тем не менее, вы также готовы слушать то, что кто-то еще должен сказать. Существует здоровый компромисс, который должен привести к консенсусу или решению. (Слезы и вопли? О, нет.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Виктор Бычков, который сыграл самого известного егеря страны Кузьмича в фильмах «Особенности национальной…» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы умный коммуникатор. Вы терпеливы, логичны, практичны и всегда любознательны. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится. Попробуйте что-нибудь!