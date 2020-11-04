Ежедневный гороскоп. Среда 4 ноября 2020

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или важных решений с 5:30 до 14:00 сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вчера был туманный день, а большую часть сегодняшнего дня — предупреждение о Луне! Вы являетесь мастером зодиака, поэтому хорошо знать, что во время любого лунного предупреждения (а это плохое время для покупок чего-либо, кроме еды), на самом деле это очень творческое время!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше), потому что вы можете быть сосредоточены на финансовых переговорах и у вас может возникнуть желание делать покупки. Во время оповещения о Луне ограничьте свои траты едой. Экономьте свои деньги!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна все еще в вашем знаке, однако теперь это лунное оповещение. Вот почему вы можете почувствовать отрыв от того, что делаете сегодня. Не волнуйтесь. Не занимайтесь волонтерством. Не предлагайте ничего важного. Не делайте покупки во время оповещения о Луне, кроме еды.

Рак (21 июня — 22 июля)

Большая часть этого дня — это предупреждение о Луне и на вашей карте Луна «прячется». Поэтому вы можете чувствовать себя нерешительным или неуверенным в том, что делать дальше. Ограничьте покупки едой. Наслаждайтесь повышенным чувством творчества. Возможно, вы захотите записать свои умные идеи?

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку большая часть этого дня — это лунное оповещение, наслаждайтесь болтовней с друзьями и членами групп, потому что общение очень хорошо работает в лунном оповещении. Все идет! Однако избегайте важных решений и покупок чего-либо, кроме еды.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы продолжаете быть на высоте, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно, особенно начальники, родители, учителя и полиция. Из-за предупреждения о Луне (см. Время выше) ограничьте траты едой и избегайте важных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день для путешествий или для чего-то нового, беззаботного и авантюрного. Из-за предупреждения о Луне ограничьте свои траты едой. Поскольку вы хотите узнавать что-то новое, вам понравится встречаться с людьми из разных слоев общества и видеть новые места.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных Домов. Однако большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, поэтому откладывайте важные финансовые решения, особенно в отношении совместной собственности, налогов или долга. Не покупайте ничего, кроме еды. Держите голову холодной и порох сухим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Второй день подряд Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны соглашаться с другими. Будьте готовы сотрудничать. Однако, поскольку большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, не соглашайтесь ни на что важное. Не занимайтесь волонтерством. Просто плывите по течению и не ходите по магазинам (кроме еды).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Препятствия, с которыми вы столкнулись в этом году, были огромными. Тем не менее, справедливая Венера сейчас находится на вершине вашего списка, открывая путь для гладких отношений родителей, начальников, учителей и VIP-персон. Не добивайтесь эффективных результатов сегодня, потому что предупреждение о Луне бесполезно. Магазин только для еды.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный творческий день для вас! Это прекрасное время, чтобы насладиться спортивными мероприятиями, играми с детьми, романтическими прогулками и общественными мероприятиями. Вы также на связи со своей музой, что является хорошей новостью для художников и любого вида творческой деятельности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы по-прежнему будете счастливы жить в коконе дома сегодня. Не покупайте ничего, кроме еды. Избегайте важных решений. Расслабьтесь и исследуйте новые идеи, изучая что-то новое и необычное, потому что это доставит вам удовольствие и развлечет.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Сергей Трофимов (Трофим) (1966) и фигурист Алексей Уланов (1947) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы трудолюбивый, однако вы также любите комфорт своего создания. У вас определенно есть все, что нужно для успеха. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!