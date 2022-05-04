Ежедневный гороскоп: среда 4 мая 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 16:15 до 19:30. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то, происходящее за кулисами, может каким-то образом повлиять на ваши доходы, богатство или даже на то, чем вы владеете. Помните об этом. В частности, имейте в виду, что кто-то, кто может действовать против ваших интересов, может попытаться что-то у вас отнять. Неприятно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Соревнование с другом или членом группы сегодня может иметь неожиданные последствия. Или может быть, вы встретите кого-то, кто в чем-то необычен или отличается от других? Обратите внимание, что бы ни случилось, вы можете внезапно изменить свои цели.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня что-то неожиданное может подтолкнуть вас в новом направлении. Вот почему вы можете почувствовать внезапный прилив уверенности или стремления что-то сделать или достичь определенной цели. С другой стороны, планы могут внезапно измениться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сложный день, потому что, с одной стороны, вы стремитесь путешествовать или делать что-то, чтобы расширить свой мир и испытать новые идеи, узнать что-то новое и познакомиться с новыми людьми. Да! Тем не менее, эти планы могут внезапно измениться. Поездка может быть отменена или отложена.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте в курсе информации, касающейся налогов, долгов, вопросов страхования и всего, что связано с ресурсами или богатством вашего партнера, потому что сегодня что-то неожиданное повлияет на эти области. Вас могут застать врасплох. Не хорошо, когда дело доходит до вашего богатства!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны сегодня, потому что друг или кто-то из близких может внезапно сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Они могут сделать неожиданное требование? Или у них может быть интересное предложение? Кроме того, сегодня вы можете встретить кого-то, кто «другой». (Это не скучный день.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сильное чувство независимости повлияет на вашу работу сегодня. Однако вы также можете столкнуться с перерывами и внезапными изменениями, которые влияют на вашу работу сегодня, особенно в связи с технологиями и компьютерами. Между тем, владельцам домашних животных сегодня следует быть бдительными. Проверьте своего питомца.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители, обратите внимание, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Знайте, где они и что они делают. Между тем социальные планы сегодня могут внезапно измениться. Вы можете получить неожиданное приглашение или веселые планы могут быть отменены. Остерегайтесь спортивных несчастных случаев.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас есть много энергии, чтобы внести некоторые изменения дома сейчас, возможно, большие улучшения. Тем не менее, сегодня у вас дома день, который может привести к несчастным случаям. Пожалуйста, помните об этом. С другой стороны, вы можете внезапно решить сделать что-то необычное, чтобы внести улучшения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы немного агрессивны в своем общении с другими прямо сейчас, потому что вы чем-то взволнованы и хотите поделиться своими идеями. Однако сегодняшний день полон непредсказуемых влияний. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастных случаев.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что все непредсказуемо. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Держите глаза открытыми! С другой стороны, идеи заработка могут быть смелыми и необычными!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы полны электрической энергии! Вот почему вы чувствуете себя импульсивным и беспокойным. Тем не менее, вас не застанут врасплох, что возможно. Подумайте, прежде чем что-то сделать или сказать, чтобы потом не жалеть. Используйте эту дикую энергию в позитивном ключе.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Одри Хепберн (1929-1993) и Татьяна Самойлова (1934-2014) родились в этот день. Вы любите рутину и безопасность. Вы тщательно все обдумываете, а затем придерживаетесь своего решения. Вы заботливы и добры к другим. Вы особенно любите красивые вещи. Этот год будет беззаботным и более социальным и веселым! Позаботьтесь о своем здоровье и сосредоточьтесь на служении другим, особенно членам семьи. Омолодите себя и подумайте о макияже.