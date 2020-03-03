Ежедневный Гороскоп. Среда 4 марта 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Хорошие новости! В течение следующих четырех недель вы будете привлекать к себе деньги. (Следует признать, что вы также захотите потратить больше денег на красивые вещи для себя и своих близких.) Помимо этой склонности к расточительности, следите за финансовыми возможностями!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня прекрасная Венера движется к вашему знаку, чтобы остаться на следующие четыре недели, усиливая ваше желание общаться с другими в дружеской обстановке. На самом деле, вы захотите помириться с людьми, даже со своими врагами. Ожидайте приятного времяпрепровождения, потому что Венера оценивает удовольствие выше работы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Скрытые любовные отношения или тайные, дерзкие заигрывания в тайне могут возникнуть у многих из вас в течение следующих 3-4 недель. На самом деле, некоторые из вас достигнут степени самоотверженности в своей любви к кому-то еще. Нечто духовное и особенное.

Рак (21 июня-22 июля)

Следующие несколько недель станут прекрасным временем для групповых занятий и общения с друзьями. Это прекрасное время для вечеринок и обмена групповыми мероприятиями с другими, потому что люди будут оптимистичны и ласковы друг с другом. Ожидайте встречи с творческими, артистичными людьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Справедливая Венера будет на вершине вашего чарта в течение следующих четырех недель, что будет благоприятствовать вам в вашей деловой и профессиональной жизни. Боссы и VIP будут склонны к вам. Неважно, чем вы зарабатываете на жизнь, другие будут спрашивать у вас совета в творческих вопросах, таких как дизайн, верстка, ремонт офиса или веб-страницы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путешествие ради удовольствия призовет вас в ближайшие несколько недель. Это также прекрасное время, чтобы насладиться художественными выставками и декоративно-прикладным искусством других, особенно разных культур. Кроме того, вы будете наслаждаться отдыхом просто для удовольствия!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хорошие новости! Вы будете привлекать деньги через партнера или супруга в течение следующих 3-4 недель. Это также хорошее время для получения кредита или ипотеки, особенно если вы уже начали этот процесс. Между тем романтика будет страстной, физической и запоминающейся!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку Венера будет напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, все ваши отношения улучшатся, даже ваши отношения с врагами. В близких отношениях вам будет легче выразить свою привязанность. В профессиональных отношениях вы поймете, чего ожидают другие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша работа или ваша профессия расцветут в течение следующих четырех недель, потому что отношения с другими, особенно начальством, улучшатся. Кроме того, ваше здоровье будет более энергичным, хотя вы будете склонны покупать сладости и десерты больше, чем обычно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие четыре недели обещают быть веселыми, увлекательными и хорошим времяпровождением! Принимайте все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь любовными делами, искусством, отдыхом и веселыми мероприятиями с детьми. Купите новую одежду и вперед!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующие четыре недели вы будете наслаждаться мирными, тихими часами дома. Тем не менее, вам также понравится развлекаться в домашних условиях. Это прекрасное время, чтобы испытать близость и тепло семьи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ближайшие четыре недели произойдут мелочи, которые заставят вас ценить красоту вашего повседневного окружения больше, чем обычно. За это вы будете чувствовать благодарность. Точно так же вы поймете, как много любви и привязанности в вашем мире, потому что вас так хорошо ценят другие.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и танцор Борис Моисеев разделяет ваш день рождения сегодня. Иногда вы выглядите простыми, потому что вы теплые, прощающие и доверяющие другим. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.