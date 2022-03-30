Ежедневный гороскоп: среда 30 марта 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня до 23:30 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете больший интерес или заботу о более глубоких аспектах жизни. Вы можете искать метафизические и духовные озарения, особенно сердцем, а не разумом. Вы хотите столкнуться с глубиной (или хотя бы вспомнить имя Эйнштейна).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для общения с другими, потому что люди будут дружелюбны и щедры друг к другу. На самом деле, ваши отношения с женщинами сегодня действительно очень хороши. Одна из причин такого дружелюбия заключается в том, что вы можете захотеть помочь кому-то или наоборот, они хотят помочь вам. Это бонус!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на начальство, родителей, учителей и VIP-персон, поэтому это идеальный день, чтобы попросить разрешения или одобрения на что-то. О да, сделайте свой шаг!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы хотите исследовать большие идеи, философии, системы верований и узнать больше о странах и разных культурах. Вы полюбите путешествовать, если сможете. Это позитивный день для тех, кто занимается высшим образованием, издательским делом, СМИ, медициной и юриспруденцией.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и услуги от других придут к вам сегодня. На самом деле важно знать, что в этот день вы получите то, что отдаете, особенно с точки зрения доброты, дружбы и поддержки.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете наслаждаться компанией партнеров и близких друзей. Вы также будете рады познакомиться с кем-то новым — возможно, захватывающим знакомством через кого-то, кого вы уже знаете. Сегодня легко быть с широким кругозором и идти по высокой дороге.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Связанные с работой поездки вероятны для многих из вас. Другие будут рады работать в группах или посещать конференции и съезды, потому что любой вид групповой деятельности приносит поддержку. По сути, сегодня вы хотите стать частью чего-то большего, чем вы сами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривый, веселый день! Вы будете щедры к другим, особенно к детям. Сделайте что-нибудь, чтобы вы почувствовали, что находитесь в мини-отпуске, развлекаетесь и знакомитесь с интересными людьми. Исследуйте мир спорта, искусства и развлечений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам понравится развлекаться дома, независимо от того, можете ли вы сделать это лично или через Zoom. Вы также почувствуете заботу и поддержку членов семьи. Это идеальный день для того, чтобы увидеть карму в действии, потому что то, что вы отдаете, возвращается к вам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это правда, что они говорят о силе позитивного мышления. Сегодня у вас позитивный настрой, поэтому вы чувствуете себя более уверенно и больше уважаете себя. Это в свою очередь, побуждает вас быть дружелюбным со всеми и возможно, полезными и готовыми дать совет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что все, что вы делаете, скорее всего, увеличит ваш доход сейчас или в будущем. Поэтому будьте открыты для «больших идей». Будьте открыты для переговоров с иностранными интересами и представителями разных культур. Возможности безграничны!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это фантастический день для вас, потому что Луна выстраивается в линию с удачливым Юпитером в вашем знаке! Вот почему вы чувствуете, что все в порядке и вам нечего бояться. Вы уверены в себе и легко подниметесь над мелкими неприятностями или раздражениями. Вы счастливы быть счастливыми.

Если ваш день рождения сегодня

Певица, исполнительница Селин Дион (1968) и живописец Винсент ван Гог (1853) родились в этот день. Вы трудолюбивы и прирожденный лидер. Вы не стесняетесь проявлять инициативу. Вы защищаете близких. Лично вы страстный любовник. Это веселый год для вас. Не стесняйтесь общаться и наслаждаться компанией других. Ищите способы выразить свою творческую энергию. Расслабьтесь немного и наслаждайтесь жизнью!