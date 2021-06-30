Ежедневный гороскоп: среда 30 июня 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте покупок или важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Это будет легко сделать, потому что вы хотите сегодня спрятаться и вести себя сдержанно. Это хороший день, чтобы помочь члену семьи, пока вы находитесь дома на отдыхе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы больше вовлечены в повседневные контакты, братьев и сестер и родственников, имейте в виду, что вам следует избегать покупок или важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Наслаждайтесь беззаботным общением с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня люди замечают вас, особенно начальники, родители и полиция. Поэтому имейте в виду, что вам следует избегать покупок или важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Не занимайтесь волонтерством в это время.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы хотите стимуляции и перемен! Тем не менее, большая часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает, что вам следует избегать покупок (кроме продуктов питания) или важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Предупрежден — значит вооружен!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня в одном из ваших денежных домов есть предупреждение о Луне. Поэтому избегайте покупок (кроме продуктов питания) или принятия важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Защитите свои активы и операции с общей собственностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для откровенного обсуждения с другими, особенно с 10:30 до 19:00 сегодня. Однако в это время избегайте покупок, за исключением продуктов питания, и откладывайте важные решения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы сосредоточены на своем здоровье, работе и организованности. Будьте мудры и избегайте покупок (кроме еды) или важных решений с 10:30 до 19:00. Так вы избежите разочарования.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это замечательный творческий день для вас! Во время оповещения о Луне с 10:30 до 19:00, вам понравится болтать. Вы также будете мыслить нестандартно. (Однако в это же время не ходите по магазинам, кроме еды.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы счастливы сидеть дома и наслаждаться комфортом в знакомой обстановке. Примечание. Большая часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает избегать покупок или важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы получите удовольствие от общения с другими людьми и изучения новых идей. Однако избегайте тратить деньги (кроме еды) или принимать важные решения с 10:30 до 19:00 сегодня. Это убережет вас от незначительных сожалений. И, возможно, некоторых крупных!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны сегодня! Луна находится в вашем денежном доме и из-за предупреждения о Луне, пожалуйста, избегайте покупок (кроме еды) или важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вы сегодня более эмоциональны, чем обычно, потому что Луна в вашем знаке. Избегайте покупок (кроме продуктов питания) или принятия важных решений с 10:30 до 19:00 сегодня. Это защитит вас.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Молли Паркер (1972), американский пловец Майкл Фелпс (1985) 23-кратный олимпийский чемпион и американский боксер Майк Тайсон (1966) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас интеллектуальное воображение, которое делает вас общительным, любопытным и стремящимся к общению. Вы замечаете, что происходит вокруг вас. Вы уверены в себе, а иногда и конкурентоспособны. Это год перемен для вас. Вот почему так важно оставаться на ногах и проявлять гибкость, чтобы вы могли соответствующим образом реагировать и двигаться в нужном вам направлении.