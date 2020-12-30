Ежедневный гороскоп. Среда 30 декабря 2020

16, 17 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Проблемы с женским членом семьи сегодня могут сбивать с толку. Возможно, вы слишком многого от кого-то ждете? Или, может быть, ваши ожидания нереалистичны? На вас также может оказать чрезмерное влияние какая-то экзотическая философия или идея. Любопытный день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете провести время в мечтах или заблудиться в мире фантазий. Вы также можете быть сбиты с толку, потому что не знаете, чего они хотят. Или может быть они не уверены, чего вы хотите? Будьте осторожны при принятии финансовых решений, особенно в отношении богатства и активов других людей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня во многих смыслах сбивает с толку, а для вашего знака эта путаница может повлиять на ваше финансовое суждение. Будьте осторожны. Отложите важные финансовые решения на другой день. Будьте особенно осторожны с покупками, потому что вы можете переборщить с покупкой чего-то дикого и роскошного.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна все еще находится в вашем знаке, танцует с нечетким Нептуном. Венера тоже на картинке. Это может вызвать у вас сочувствие или беспокойство по поводу кого-то на работе. Но это также может вызвать у вас нереалистичные ожидания от кого-то. Обычно это приводит к разочарованию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это странный день. Ваш идеализм пробуждается вместе с вашими романтическими ожиданиями. Однако наряду с этими идеями и чувствами может присутствовать элемент замешательства и ложных ожиданий. Такое нечеткое мышление может привести к разочарованию. Не торопитесь с выводами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас могут быть большие надежды на друга или даже на группу. Реалистичны ли эти ожидания? Кроме того, ваш друг вообще знает, чего вы ожидаете? То же самое и с вашими отношениями с кем-то дома. Сегодня много недоразумений!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте предельно ясны во всех своих общениях с родителями, начальниками и высокопоставленными лицами сегодня, потому что есть сильный элемент путаницы и нереалистичных ожиданий. Некоторые люди смотрят на мир через розовые очки. Другие просто немного дрейфуют и это необоснованно. Будьте осторожны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сильное чувство эскапизма стало для вас классикой сегодня. Сейчас это понятно. Однако будьте осторожны и не используйте эти чувства для покупки того, о чем позже пожалеете. Будьте осторожны, не поддавайтесь соблазну потратить слишком много на что-то роскошное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете сердечность и щедрость по отношению к другим. На самом деле, другие могут чувствовать то же самое по отношению к вам? Пока все становятся обидчивыми, будьте осторожны, чтобы не отдать ферму. По сути, это плохой день для важных финансовых обсуждений или решений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с другими людьми, особенно с партнерами и близкими друзьями, потому что здесь присутствует сильный элемент замешательства. Вы можете пообещать больше, чем можете предоставить или ожидаете большего, чем кто-то другой может выполнить. Вы можете невинно кого-то подвести? Осторожно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы захотите помочь некоммерческой организации сегодня или сделать что-то благотворительное для других, потому что вам нравится помогать. Однако убедитесь, что вы правильно поняли. Убедитесь, что кто-то не навязывает вам страдания. Сегодня много места для ложных ожиданий!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваш идеализм пробуждается, особенно в отношении романтики и возможно, общения с детьми. Вы также можете чрезмерно идеализировать друга? В некотором смысле это звучит как привлекательные черты, но на самом деле им не хватает реальной основы. Это означает, что вы никому не делаете одолжение, в том числе и себе. Оставайтесь реалистами, если можете.

Если ваш день рождения сегодня

Гольфист Тайгер Вудс (1975), баскетболист Леброн Джеймс (1984) и актер театра и кино Кирилл Плетнев (1979) празднуют день рождения. Вы амбициозны, целеустремленны и полны энтузиазма! Вы много работаете и много можете. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!