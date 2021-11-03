Ежедневный гороскоп: Среда 3 ноября 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 18:00 до 21:00 сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня в ваших отношениях все складывается как жарко, так и холодно. Они начинаются приятно, затем внезапно у вас возникают разногласия, пытаясь доказать свою точку зрения. То же для кого-то другого. Используйте это утро, чтобы закончить как можно больше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения путешествий сегодня утром будут плодотворными. Вы можете столкнуться с кем-нибудь из-за спорного вопроса. Легко это удается. К счастью, сегодня вы убедительны. Завершайте незаконченные дела в начале дня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отличный день для мощного завтрака. Вы жизнерадостный и космополитичный гражданин мира! Сохраняйте спокойствие, если у вас ненадолго возникают разногласия с кем-то из-за совместной ответственности или совместной собственности. Займитесь незавершенными делами сегодня утром.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселое время для вас. Семейные дискуссии сегодня утром оптимистичны. Не будьте напористым. Уберись дома, потому что это поможет вам почувствовать себя лучше. Позже днем ​​и сегодня вечером. Наслаждайтесь хорошими временами!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы очень хотите поговорить с другими, потому что сегодня утром вы полны прекрасных идей. Вы с энтузиазмом относитесь к тому, что вас волнует. Может быть, поэтому вы вдруг можете с кем-то поссориться? К счастью, это кратко. Закончите дела сегодня утром. Позже днем, отдых дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые вопросы сегодня утром обнадеживают. Однако вы можете поспорить с кем-нибудь о деньгах или имуществе. Займитесь этим утром и закончите незавершенные детали, потому что вы будете рады, что сделали это. Позже днем ​​поговорите с друзьями, братьями, сестрами и родственниками.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вставайте сегодня пораньше и начинайте расслабляться, потому что, скорее всего, все пойдет по-вашему. Сделайте как можно больше. (По общему признанию, вы также можете оказаться в ссоре с кем-то — борьба за власть. Ничего особенного.) Днем позже обратите внимание на свои идеи по зарабатыванию денег.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня утром вы чувствуете себя лично довольным чем-то. Используйте эту энергию для выполнения незавершенных задач. Не увлекайтесь попытками доказать кому-то свою точку зрения. Какая разница? Позже Луна входит в ваш знак, чтобы присоединиться к Солнцу и Марсу, что означает, что вы правите!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Веселье с другом (или группой) рано утром будет для вас отличным развлечением. Вы будете в восторге! Возможно, ваш энтузиазм перерастет в несогласие с кем-то? Тем не менее, завершите проекты сегодня утром, чтобы быть продуктивными. По мере того как проходит этот день, вы чувствуете себя все более замкнутым.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы уверены в себе рано утром и способны произвести впечатление на начальство. Однако вы можете внезапно с кем-то поссориться. Тем не менее, доедайте то, что у вас на тарелке сегодня утром. Позже днем ​​пообщайтесь с друзьями, особенно с девушкой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Большие планы на будущее волнуют рано утром. Вы накачаны! (Держитесь подальше от спорных тем и аргументов.) Завершите сегодня утром как можно больше незавершенных дел, потому что это идеальное время для этого. Позже вас замечают боссы и VIP-персоны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня рано утром финансовые дела выглядят обнадеживающе. Вы довольны своей справедливой долей чего-либо. Не увязайте в споре с кем-то о том, кому что принадлежит. Просто делайте дела. Позже, путешествие и возможность заняться чем-то другим привлекают!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Александр Градский (1949), фигурист Евгений Плющенко (1982) и актер Дольф Лундгрен (1957) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы амбициозный любитель. Вы знаете, что происходит вокруг и не боитесь высказать свое мнение. Вы остроумны, а иногда и саркастичны. Вы всегда находчивы и продуктивны. Этот год для вас является первым годом девятилетнего цикла, а это значит, что пора для новых начинаний! Откройте любую дверь! Будьте готовы исследовать свой мир.